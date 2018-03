Oliver: 'Fali mi mrva snage pa da opet stanem pred publiku'

Dobro sam, još idem na terapije i sve ide prema planu, nalazi su dobri. No iscrpilo me liječenje pa zbog toga mislim da je ipak bolje da ne dođem na dodjelu nagrada Porin, rekao je Oliver Dragojević (70). Diskografska nagrada dodjeljuje se u Splitu u petak, a Oliveru su trebali uručiti Porina za životno djelo. Puno mu to znači, no manifestacija će ipak proći bez njega.

POGLEDAJTE VIDEIO:

[video: 1199092 / ]

- Bilo bi lijepo da sam ondje, znam i da ljudi to žele, ali mislim da bi mi u ovoj fazi oporavka to bilo malo previše. Slab sam na nogama. Sve je to normalno u ovoj fazi, terapije su me oslabile - otkrio je pjevač koji se odmara u svojem splitskom domu. Porin za životno djelo bit će 31. kipić koji je zaslužio u karijeri dugoj 50 godina. Otkrio nam je da nagrade struke u njegovu stanu zauzimaju posebno mjesto, pa će tako i za novu nagradu napraviti mjesta.

- Dragi su mi svi, ali ovaj je ipak nešto posebno, imat će istaknuto mjesto na polici. To je i nagrada struke, lijepo je kad kolege cijene tvoj rad - rekao je Dragojević kad je saznao da je dobitnik prestižne nagrade. Uz njega će istu primiti pijanistica Pavica Gvozdić te Jakša Fiamengo, tekstopisac Oliverovih hitova, poput “Nocturna”, “Karoca gre”, “Nadalina”...

Dragojević je u Veloj Luci saznao da će mu uručiti Porin za životno djelo, planirao je otići na dodjelu i preuzeti nagradu, no procjenjuje da bi sva ta “gungula” sad ipak za njega bila previše.

Foto: Sinisa Kanizaj/PIXSELL

Pjevaču su prošlog ljeta dijagnosticirali tumor na plućima. Od tada je prošao nekoliko ciklusa kemoterapije, a kako sam tvrdi, sad su mu nalazi uredni. Dobro raspoloženje i optimizam ni u jednom trenutku nisu bili upitni, bez obzira na dijagnozu.

Oliveru su nedostajali njegova barka i odmor u Veloj Luci. Kad se dovoljno oporavio, otišao je na omiljeni mu otok, a kad je u Splitu, gotovo svakodnevno prošeće do rive i svoje brodice u lučici. Kad je kod kuće, voli se opustiti uz nogomet, ali ne Hajduk.

Spreman za šalu i vic

- Slabo pratim našu ligu, više me zanima Liga prvaka. Guštam kako igraju PSG i Barcelona - otkrio nam je Oliver. Prijatelji su stalno uz njega, posjećuju ga, pričaju viceve i šale se, a kako se dobro oporavlja, sve češće i zapjevaju.

- Posjetio sam ga kad se vratio iz Vele Luke u Split. Dobro je, puno bolje, a i glasnice su mu sad odlično - rekao nam je Tedi Spalato (63). Dugogodišnji prijatelji zajedno pjevaju i sviraju kad se vide. Oliver sjedne za klavir, a Tedi uzme gitaru.

- Naravno da čovjek kad ne pjeva i ne svira sedam mjeseci mora malo više vježbati. Oliveru su pjevanje i sviranje sve. To je on, uporan je. Uskoro ću ga opet posjetiti da malo pisme skupa pivamo - kaže Spalato.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Želi još nastupati

Oliver je krajem prošle godine nekoliko tjedana bio u splitskoj bolnici, a zbog teškog stanja otkazao je koncerte. U povodu 70. rođendana, koji je proslavio 7. prosinca, te 50 godina karijere, Oliver je trebao imati dva koncerta u splitskoj Spaladium Areni, a oba su bila i rasprodana. Želio je imati i humanitarni koncert u zagrebačkom Lisinskom, no sva je tri nastupa otkazao. Od koncerata nije odustao, čeka samo da mu se još malo popravi stanje. San mu je nastupiti u rodnom Splitu, pogotovo nakon što je zakazane nastupe morao otkazati.

- Neka se samo kvalitetno oporavi, lako ćemo tad napraviti koncerte. Možda već na proljeće, ali o tom potom - rekao je tad organizator Nenad Drobnjak.