Supruga Vesna ga pazi i kuha mu: 'Vratio je izgubljene kile'

Naravno da bih volio doći na Porin, no to ovisi o tijeku liječenja. Nisam loše, samo treba čekati. U pitanju je bolest koja zahtijeva vrijeme i strpljenje, kaže nam Oliver Dragojević (70).

Pjevač je u Veloj Luci, a njegov suradnik Nenad Drobnjak kaže nam kako se ondje posljednjih mjesec dana “rekuperava”. Oliver u Veloj Luci ima kuću, a pazi ga supruga Vesna. Šeta, jede, druži se s prijateljima, a nedavno je igrao tenis.

- Probao sam zaigrati sa sinom, ali nije to sličilo ni na što. Bio je to samo pokušaj - rekao je Oliver.

Uz pijanisticu Pavicu Gvozdić i pjesnika Jakša Fiamengu, Oliver je dobitnik Porina za životno djelo. Svečana dodjela glazbenih nagrada bit će 23. ožujka u Splitu. Oliveru je to već 31. Porin u kućnoj kolekciji. Nema doma sve osvojene statuice jer se većinom, ne skriva, nalaze na vitrinama restorana kojima su vlasnici Oliverovi prijatelji i koji su ga molili da im ih pokloni.

- S ovom je nagradom priča drugačija. Od svih osvojenih Porina, ovaj mi je sigurno najposebniji. Vjerujem da ću za njega naći posebno mjesto u svojem domu. Hvala mojim dragim kolegama na ovom priznanju. Baš su me jako razveselili - rekao nam je splitski pjevač.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Nakon što se vratio iz splitske bolnice, u kojoj je mjesecima mirovao pod budnim okom liječnika, članovima obitelji govorio je kako želi da ga odvedu u Velu Luku.

- Nema ništa na brzinu. Oporavak od ove bolesti zahtijeva mir i strpljenje. Zato izbjegavam hladnoću jer si ne mogu priuštiti da navučem prehladu ili virozu na sebe - kaže Oliver.

Otkako je stigao na Korčulu, supruga Vesna kuha mu jela koja smije jesti i pazi da ga ništa ne uznemiri.

Omiljene su mu šetnje Velom Lukom. Podsjete ga na djetinjstvo, kad je rado s bratom odlazio stricu, a godinama kasnije za svoju je obitelj tamo kupio kuću. Dok liječnici nisu odobrili odlazak na Korčulu, Oliver bi išao u splitsku lučicu obići svoju brodicu i vidjeti more, koje ga smiruje.

Foto: Ognjen Karabegovic/HaloPix/PIXSELL

- E, pa lipo je malo doć uz more nekad s obzirom na to da sam ograničen kretanjem. Moram malo krast vrime i bit uz more - rekao nam je pjevač.

Glazbenik je dobio Porina za životno djelo nakon što je proslavio 44. rođendan uspješne karijere. Prvi put je zapjevao 1974. godine na Splitskom festivalu, na kojemu je pobijedio s pjesmom “Ća će mi Copacabana”. Godinu poslije sa šansonom “Galeb i ja” Dragojević je osvojio publiku. Ta mu je pjesma obilježila karijeru. Potom su uslijedile skladbe “Romanca”, “Oprosti mi, pape”, “Stari morski vuk”... Suradnja sa Zdenkom Runjićem, koja je potrajala do skladateljeve smrti, rezultirala je s 200 pjesama. Jedini je hrvatski glazbenik koji je nastupao u newyorškom Carnegie Hallu, londonskom Royal Albert Hallu, pariškoj Olympiji, Opera Housu u Sydneyu...

Spalato: Jedva čekam doći mu na turneju

Supruga Vesna ga pazi, a dobio je i koji kilogram. Nekoliko ih je izgubio tijekom liječenja. O eventualnim koncertima još je prerano pričati, dodao je Drobnjak. Oliver je liječenje nastavio i u Rijeci, a u Splitu ga je nedavno posjetio slovenski bioenergetičar Drago Šušnjara. U Vela Luku u posjet Oliveru planira ići i njegov prijatelj, glazbenik Tedi Spalato, s kojim se redovito čuje.

- Trebao sam već biti kod njega, ali na kraju nisam otišao jer me je u međuvremenu uhvatila viroza. Oliver je dobro, điraje i pomalo svira. Čim se i ja ‘rekuperam’, obavezno idem njemu u posjet - rekao nam je Spalato.

Foto: Vanja Zubcic/PIXSELL

Nisu pričali o eventualnim koncertima. I Spalato kaže da je još rano išta planirati. No ističe da je Oliver dobro i da se oporavlja. Oliver je u Veloj Luci bio u kolovozu, kad je javnost doznala da se liječi od karcinoma na plućima. Zbog bolesti je morao otkazati dva slavljenička koncerta u Spaladium Areni sredinom prosinca povodom svojeg 70. rođendana. Bilo mu je žao i kad je morao otkazati nastup u Lisinskom za oboljelu djecu u Klaićevoj.

Kako nam je rekao Drobnjak, Oliver bi volio prvi sljedeći koncert imati u svojem Splitu. Pjevača su obradovale riječi podrške njegovih prijatelja i obožavatelja. Svima je odgovorio na iskrene želje za ozdravljenjem, a zahvaljuje se i liječnicima koji ga paze. Oliver sluša njihove upute, discipliniran je pa je tako Novu godinu dočekao u krugu obitelji, uz njemu omiljeni film “Forrest Gump”. Dragojevićevo liječenje vodi prof. dr. Eduard Vrdoljak, predstojnik Klinike za onkologiju i radioterapiju splitske bolnice. Liječnici, pjevač, obitelj i prijatelji su optimistični.

- Svjesni smo da dijagnoza nije bezazlena, no u puno slučajeva pacijenti su se oporavili - kaže Drobnjak.