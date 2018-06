Oliver Frljić i Sanja Despot dobili nagradu 'Nada Dimić'

Kazališni redatelj Oliver Frljić (42) i novinarka Sanja Despot dobili su sinoć Nagradu građana i građanki grada Zagreba 'Nada Dimić'. Priznanje je to angažiranim civilnim inicijativama i umjetnicima koji djeluju na polju suvremenog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Frljić je nagradu dobio za režiju i adaptaciju Pirandellove tragikomedije 'Šest likova traži autora', a novčani dio nagrade predao je Mreži antifašistkinja Zagreba.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Uz sve fizičko, simboličko i medijsko nasilje koje proizvodi, hrvatski fašizam u suštini ostaje kukavica. On se nikada ne deklarira svojim pravim imenom. On će svoju ustašku kapu brzo sakriti iza ministarske fotelje, a ustaški pozdrav pokušati prodati pod opernu ariju. Zbog hrabrosti da imenuju fašizam u današnjoj Hrvatskoj, ali i hrvatski fašizam, novčani iznos ove nagrade predajem u ruke Mreže antifašistkinja Zagreba koje vidim kao nastavljače i nastavljačice one borbe koju je vodila Nada Dimić - rekao je Frljić.

Foto: Promo

Novinarka Despot nagradu je dobila za seriju tekstova objavljenih na portalu Faktograf.hr 2017. i 2018. o Istanbulskoj konvenciji kojom Vijeće Europe obvezuje europske države na političko, financijsko i upravno osnaživanje mehanizama za suzbijanje nasilja nad ženama i u obitelji. Odlučila je novčanim dijelom nagrade podržati rad Ženske mreže Hrvatske i drugih ženskih inicijativa koje su im pomagale u prosvjednim akcijama.

Foto: Jadran Boban

- Aktivistice koje su opetovano poručivale da ne žele biti hodajuće maternice tražeći ratifikaciju Istanbulske konvencije te nijemo hodajući u povorkama poput sluškinja obilježile su godinu iza nas i upozorile kako je vrlo lako zamislivo da distopija Margaret Atwood postane stvarnost ako joj se na vrijeme ne odupremo. Zbog toga veći dio novčane nagrade dodjeljujem Ženskoj mreži Hrvatske, uz veliko priznanje svim aktivisticama koje su svoju hrabrost, maštu i sredstva uložile u ove akcije, bolno svjesna da će im ubuduće trebati za slične performanse - rekla je Despot.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nagradu je 2017. ustanovio Fond za druge, a sastoji se od kamene ulične kocke 'kaldrme' kao simbola pučkog otpora te novčanog iznosa od 5.000 kuna koji dobitnici mogu prenijeti i nekoj drugoj osobi ili kolektivnoj inicijativi koji kreativnim sredstvima kritički preispituju stvarnost u kojoj živimo.

Cjelokupan umjetnički i stvaralački opus ovogodišnjih dobitnika prepoznali su i nagradili članovi ovogodišnjeg žirija – prošlogodišnji dobitnici Sanja Iveković i Igor Grubić, filmski redatelj Miroslav Sikavica, predstavnik šibenskog festivala Fališ Kruno Lokotar i Vesna Kesić ispred Fonda za druge i skupine koja je inicirala nagradu.