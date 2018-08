'Oliver je bija teška flegma, ali je zato uvik bija dobre volje...'

Velaluški Brico, Boris Gugić, Oliverov je prijatelj više od pet desetljeća. Bilo ljeto, bila zima, Oliver se šišao i brijao kod njega nedaleko od kuće u Vela Luci gdje je živio.

- Viđali smo se i u Splitu kad bi ja iša na Hajduka. Ono u Splitu, ispraćaj, ono je bilo veličanstveno. Ne može se ono namistit - govori Brico sa suzom u oku. U Luci su se sastajali svako drugu večer.

Uvik je tu bila gitara, i ona harmonika dječja, malo veća. Sidilo se, jelo, pilo i pivalo po tri, četiri ure. Nikad ga nije tribalo molit da piva. Kad bi počeja niko ga ne bi moga fermat - govori Brico.

Nastavlja kako bi Oliver, kad bi doša u Vela Luku, ne bi brijao ni šišao. Ne bi ga, kaže, nitko od furešti prepoza.

- Kako je bija flegma teška, teško mu se bilo obrijat. Kad je tribalo poć u Split doša je da ga sredim. Nekad je u modi bila frizura s makinama. Obrijao sam ga, a on kad se pogleda u ogledalo, reka je ‘majko moja, kako ću ovakav u Split - smije se Brico.

Po čemu će pamtiti Olivera, Brico teško priča dok mu se oči pune suzama.

- Zračio je mirnoćom, uvik je bija dobre volje, uvik je hoda s noge na nogu, pomalo fjakasto, kao da nije njegov posal. dobar prijatelj, odličan. Sve što su o njemu rekli na televiziji istina je. Još i više. Uvik se o pokojniku govori sve najbolje, ali Oliver je stvarno bio najbolji. Teško mi je - kaže Brico. Vijest o smrti prijatelja zatekla ga je dok je bio na ribe gdje je s Oliverom znao ići.

- Kad nismo išli skupa uvik smo jedan drugom slali slike ko je šta ulovija. Odmah bi se slikalo isti sekund - nasmijao se Brico. Zgoda s Oliverom koje se odmah sjetio je kad su išli u Split po staklo za Bricinu verandu.

- To mi je stalno u sjecanju i uvik to ispričam. Staklar nam je to staklo stavija u karton u dva komada i to smo Oliver i ja nosili na brod. porozina. To smo mi nosili, on sprida ja straga a pomalo je mazila kišia. I gremo gremo. I kaže on meni ‘Brico kad bi me neko pita zašto će nam ovo ja bi mu rekada mi je ovo za minjat lente na očalima za cilu godinu' - kaže Brico.

POGLEDAJ VIDEO:

Tema: Odlazak legende: Umro Oliver Dragojević