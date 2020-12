Oliver Mlakar: Šokiran sam. To je veliki gubitak. Goluža je bio genijalan, otac naših kvizova...

<p>Smrt<strong> Laze Goluže</strong> posebno je pogodila <strong>Olivera Mlakara</strong> (85) koji je bio voditelj u njegovom najpoznatijem projektu 'Kviskoteka'.</p><p>- Šokiran sam, nisam očekivao to. To je veliki gubitak za nas. Svi mi u ovim godinama imamo nekakve zdravstvene probleme, ali baš da je morao otići, to mi ne ide u glavu - rekao nam je Mlakar.</p><p>Kaže da će ga pamtiti po tome što je bio jedan od najboljih urednika na televiziji.</p><p>- Nevjerojatan čovjek, pažljiv, koji nikad ništa prepuštao slučaju, koji je sve stvari dva puta provjeravao. Bio je strog, pravedan, jednostavno genijalan, otac naših kvizova, na čelu s genijalnom 'Kviskotekom' - poručio je.</p><p>'Kviskoteka' se prvi put emitirala 1979. i prikazivala se 15 godina. Obnovljena je 2006. na televiziji Nova TV, ali nije stekla popularnost i makli su je s programa nakon jedne sezone.</p>