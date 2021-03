Legendarni televizijski voditelj Oliver Mlakar (85) u mirovini je skoro dva desetljeća, ali još uvijek vodi veoma aktivan život.

Da bezbrižno uživa spriječila ga je, kaže, pandemija koronavirusa, koja je vjerojatno mnogima pomrsila planove. Jedva čeka da ona prođe pa da se može družiti s prijateljima.

- Cijepio bih se odmah, ali cjepiva nema. Ne zna se ni kad ćemo dobiti. Zvao sam obiteljsku liječnicu pa su rekli da ni oni ne znaju kad će dobiti cjepivo. Vidim da se sad cijepe u Zagrebu, ali i to je tako malo, svaki liječnik dobije 30-ak doza. To nije ništa. Izbjegavam druženja, čekam da ovo sve prođe. Dok se svi procijepe i sve postane sigurno. Nisam optimist. Da zaradim virus, ništa me ne bi spasilo. Sad su bolnice malo manje pune, ali na kraju će biti pune ludnice. Ova pandemija će sigurno ostaviti trag - rekao je za mirovina.hr.

Ispričao je i kako kod njega ne vrijedi ona 'nemam vremena jer sam u mirovini' već ističe da ima vremena, samo što mu se ne sviđa trenutačna situacija. Jedva čeka da prođe dan i kada dođe sljedeći, zapravo bude isti kao i prethodni.

Karijeru je polako gradio i došao do statusa najveće TV zvijezde. Najpoznatijim ga je učinila Kviskoteka Laze Goluže, što mu je i danas najdraži projekt.