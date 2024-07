Oliver Mlakar ušao u 90.: Život mu je obilježio popularni kviz, a Tuđmanovu ponudu je odbio...

Živuća legenda televizijskih ekrana i omiljeni domaći voditelj, Oliver Mlakar, proslavio je u ponedjeljak 89. rođendan. Rođen je u Ptuju te djetinjstvo proveo u Osijeku, da bi 1954. godine došao u Zagreb gdje je upisao studij francuskog i talijanskog jezika. Prvi medijski angažman dobio je tri godine kasnije i to za spikera na Radiju Zagreb.

- 'Kamo ćemo danas?' To je bila stisnuta knedla u grlu, barem prvih nekoliko puta - prisjetio se jednom prilikom svoje prve izgovorene rečenice u radijskom eteru.

No, prije niza desetljeća provedenih u svijetu televizije, Mlakar je bio glumac amater. Ostvario je ulogu u predstavi Božidara Violića u amaterkom kazalištu 'Zvonko Svjetličić'.

- Ja sam inače i u gimnaziji, kad su bile priredbe, čitao sam tekstove i recitacije. Nije mi bio stran javni nastup ili izlazak pred publiku na pozornici - pričao je svojedobno Mlakar.

Nakon što je 1961. odslužio vojni rok, 1963. počinje s radom na Televiziji Zagreb. Dvije godine kasnije dobio je angažman voditelja u 'Pozivu na kviz' s Jasminom Nikić. Ipak, ono po čemu ga publika najviše pamti je 'Kviskoteka', koju je vodio devet godina.

- Ja sam taj posao shvaćao kao svaki drugi posao samo što je bio takvog karaktera da su te ljudi gledali i zvali te popularnim. Nisam mu davao preveliku važnost, mislim da je to bilo dovoljno - ispričao je ranije za HRT o 'tajni uspjeha'.

Priznao je da se družio s prvim predsjednikom Franjom Tuđmanom.

- Bio sam dobar s predsjednikom Tuđmanom, uvijek sam ga cijenio, a cijenim ga i danas. Znam da sam i ja njemu bio simpatičan. Nisam htio o tome odgovoriti jer bi to bila samo hvala, u jednom trenutku mi je ponudio da preuzmem HRT. Na jednom primanju me odveo u ugao sale i pitao da postanem ravnatelj. Ćiro Blažević je jednom negdje rekao, jer se on družio s Tuđmanom, pa sam i ja nakon toga to ispričao. Zahvalio sam mu se, bio sam duboko svjestan svojih mogućnosti, mislim da sam to prihvatio, ne bih bio direktor vama, nego bih bio na Mirogoju - rekao je.

Oduvijek je slovio za džentlmena, a gotovo 60 godina je u braku sa suprugom Dunjom, s kojom ima dvije kćeri. Svaki dan je nakon posla išao ravno kući i nikad mu nije palo na pamet 'šarati'.

- Prvi i drugi put sam je ispratio na tramvaj, a treći već bio u tramvaju. Uvijek je morala rano doma. Dopratio bih je do kuće, a mene su dečki čekali u Gradskom podrumu. Dunja bi otišla kući, a ja k dečkima na grah i piće - pričao je ranije Mlakar.

