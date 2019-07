'Oliver nikada neće otići, dok je galeba i mora, bit će s nama...'

Kad gledam oko sebe more, vidim Olivera, govori nam Nina Badrić (47) dok se vozi na trajektu i prisjeća omiljenoga Morskog Vuka. Kad čuje njegov glas, govori, čuje more. Kad čuje bilo koju njegovu pjesmu, sjeti se svakoga lijepog i manje lijepog trenutka u svom životu.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Jer Oliver je oduvijek dio naših gena, naših prostora – ističe pjevačica, koja je odrastala uz njegove pjesme.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Naše anegdote su neprepričljive. Onaj tko ga je znao, znao bi što misli kad bi nekome rekao, kao meni, 'Ne seri, mala'. To je govorio ljudima za koje je smatrao da su mu bliski i da se nikad na te riječi neće naljutiti – s osmijehom na licu prisjeća se Nina.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Njegov ispraćaj prošle godine toliko ju je emotivno dirnuo, svjesna da u životu više nikad neće doživjeti takav veličanstven pozdrav. A on je to definitivno, kaže, zaslužio.

- Osjetila se ta količina ljubavi i poštovanja ljudi prema njemu. Nitko nije naručio taj ispraćaj, nitko to nije naredio. To su ljudi sami od sebe organizirali, to se zove poštovanje prema čovjeku i prema svemu onome što je on nama dao – emotivno priča i ističe koliko je puno toga ostavio ne samo nama nego i cijelom svijetu.

Foto: Instagram

- Bio je faca, fenomenalan frajer, fenomenalan čovjek, fenomenalno duhovit lik. Meni je bio osobito duhovit, jako me nasmijavao, bio je sarkastičan, bio je ironičan, cinik jedan mali (a ja to volim), bio je apsolutno najdarovitiji glazbenik svih vremena kojeg sam upoznala. Mogao si mu dati bilo koji instrument u ruke i on bi od toga napravio muziku – govori Nina, kojoj je uvijek bilo simpatično kako je veliki Oliver imao malu tremu. Iznimno ga je poštovala zbog njegove nesebične plemenitosti.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Uvijek je stajao iza nas mlađih. Uvijek je bio tu za nas. Meni je dao savjet prije 10, 15 godina koji mi je okrenuo stvari u glavi. 'Ninaaaa, zašto tako pjevaš? Zašto siluješ pismu?'. Pitam ga: 'Kako silujem pjesmu. Zašto, što radim?'. A on kaže: 'Pa pjevaj kao što govoriš'. Razmislila sam malo o njegovim riječima i bio je u pravu. Ja sam tu da prenesem pjesmu publici – zauvijek će mu biti zahvalna na tom savjetu.

- Oliver nikad neće otići, on je tu, on je prisutan s nama. Dok je galeba i mora, dotle će s nama biti, uvijek i zauvijek, naš Oliver – rekla je za kraj.