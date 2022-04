Olivera napala suparnicu koja opsjeda njenog nogometaša: 'Uzalud ga čekaš kod stadiona'

Folk pjevačica i bivša natjecateljica showa 'Gospodin Savršeni' Olivera Matijević (32) u četvrtak je za Slobodnu Dalmaciju potvrdila da je u vezi s hrvatskim nogometnim reprezentativcem. Iako nije željela otkriti ništa o njemu, na društvenim mrežama je ispričala da ima suparnicu koja opsjeda njezinog dečka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na svom Instagram storyju folkerica je objavila video u kojem se obraća suparnici.

- Prvo sam htjela napisati story, a onda sam shvatila da je bolje da vidite izraz mog lica. Htjela bih poručiti jednoj djevojci, bit ću toliko kulturna i nazvat ću je djevojkom. Iako mi je na blok listi, znam da će njene dobre prijateljice to prenijeti - započela je Olivera u videu.

- Draga moja prekrasna ljepotice. Je l' ti stvarno misliš da ako blatiš mene njemu i šalješ onakve poruke kakve šalješ... By the way, dobila sam sve screenshotove što si mu pisala. I onda na kraju ideš poništavati poruke koje si slala, ali si malo zakasnila - poručila je u nastavku.

- Umjesto da ideš na stadion i čekaš ga kod autobusa poslije utakmice da bi pričala o meni, bolje bi bilo da poradiš malo na sebi. jer kao što vidiš nisi uspjela. niti ćeš uspjeti ikad, za sto života - zaključila je folkerica.

Kako smo ranije pisali i kako saznaju 24sata, navodno se radi o jednom mlađem nogometnom reprezentativcu A selekcije Hrvatske, koji igra u klubu u Njemačkoj, a pjevačica kod njega često boravi. No, oko tog dijela svoje nove romanse, Olivera je zasad još uvijek 'zaključana'.

POGLEDAJTE ŠESTU EPIZODU TARIKA I BUKIJA

Najčitaniji članci