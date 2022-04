Olivera potvrdila šuškanja: 'Da, istina je. U vezi sam s hrvatskim nogometnim reprezentativcem'

Folk pjevačica i bivša natjecateljica showa 'Gospodin Savršeni', Olivera Matijević (32) priznala je napokon da se viđa s jednim hrvatskim reprezentativcem. Iako nije željela otkriti je li on stariji ili mlađi, čini se da je potpuno 'procvjetala'.

- U posljednje vrijeme dobila sam toliko novinarskih upita, stvarno ne mogu vjerovati da vas to toliko zanima. Evo sad ste me uhvatili dobro raspoloženu pa ću vam kazati. Istina je što se pisalo. Viđam se s jednim našim nogometašem koji igra za reprezentaciju. A sad je li stariji, mlađi i gdje igra neću vam otkrivati. Saznat ćete sve kad za to dođe vrijeme - priznala je dobro raspoložena Olivera za Slobodnu Dalmaciju.

Ranije je izjavila kako nogometaše ne preferira, iako se oni na nju neprestano 'lijepe'.

- Ali me ne zaobilaze. Ne znam je li zbog prirode posla ili tako zračim pa privlačim - rekla je prijateljici.

Kako smo ranije pisali i kako saznaju 24sata, navodno se radi o jednom mlađem nogometnom reprezentativcu A selekcije Hrvatske, koji igra u klubu u Njemačkoj, a pjevačica kod njega često boravi. No, oko tog dijela svoje nove romanse, Olivera je zasad još uvijek 'zaključana'.

Folkerica je ranije već nastupala na privatnim zabavama za Dariju Srnu, Brunu Petkovića, Domagoja Vidu, a s nekima od njih i privatno je dobra. Nema određeni tip muškaraca, ali ima neke kriterije koje prvo primijeti.

- Kad je riječ o izgledu prvo primijetim osmijeh. Izgled je bitan, ali nije presudan. A kao osoba mora biti romantičan i veći frajer od mene. Ne može biti slabog karaktera - rekla je Olivera prijateljici.

Olivera nakon sudjelovanja u showu prima mnoštvo poruka na društvenim mrežama, ali ona na njih ne odgovara, iako joj nude večere i putovanja. Jednostavno nema vremena za to.

- Niti bih prihvatila takvu ponudu - rekla je prijateljici.

