Olivera oplela po Dariju: Sve mi je odmah bilo jasno. Fuj! Petru vidim s nekim drugim iz showa

Glazbenica i influencerica Olivera Matijević (33) javnosti je poznata zbog sudjelovanja u showu 'Gospodin savršeni', a gledatelji su ju imali priliku gledati i u 'Braku na prvu', gdje je bila kuma na vjenčanju Darija i Petre. Nakon Darijevih 'ispada' Olivera je otkrila svoje mišljenje o njemu, a sada je otkrila i koga od drugih kandidata može zamisliti s Petrom.

- Petru bih definitivno spojila s Tihomirom, on je jedan kulturan i fin gospodin koji ima manire. Oni bi savršeno sjeli, super bi se uklopili i snašli. Petra je također kulturna djevojka, inteligentna i pametna, a Tihomir to također pokazuje u showu - rekla je Olivera za RTL.

Olivera je ranije na Insta Storyju podijelila nekoliko videa u kojima je komentirala posljednju epizodu, koja se snimala baš na njezin rođendan.

- Upravo sam gledala Brak na prvu. Radi moje prijateljice, naravno. Jer znam da je danas bilo najteže od svih snimanja. Što reći za ovog džentlmena. Svi znaju moje mišljenje za tog lika. I, naravno, sad imam još i gore mišljenje o njemu jer znam tokom snimanja što se dešavalo. Zgrožena sam i ne mogu vjerovati da netko uopće može izgovoriti takve riječi kao što je on izgovorio Petri. Fuj, odvratno, dno dna. Fuj, dabogda si našao curu, dabogda si našao ono što ne želiš. Evo od srca ti ja želim - rekla je između ostalog Olivera.

Foto: Maja Bota Å trbe/RTL

Otkrila je i da joj se Dario ne sviđa otkad je pročitao zavjete na vjenčanju, a svoju prijateljicu Petru je podržala,

- Onakvi komentari, takvo što uputiti ženi, stvarno dno dna! Ona je predobra i prema njemu je strpljiva i pažljiva. Nije mu to trebalo. Svakako mu je trebala odgovoriti, nije trebala dopustiti da se to dogodi. Petra je takva osoba, ne voli konflikte, ne voli svađe i takva je. U svemu lošemu vidi dobro, ne mogu joj to zamjeriti. Ona jednostavno ne može protiv sebe. Iako u toj situaciji treba pokazati zube i reći mu što ga ide. Mene su svi napali kada sam rekla kakav je to profil dečka, a na kraju se ispostavilo da imam pravo - rekla je Olivera.

Foto: RTL

Dodala je kako je ponosna na prijateljicu koja se na setu odlično snašla. Autentična je, iako joj Dario ponekad predbacuje da skriva pravo lice, no Olivera tvrdi da je to zaista Petra.

Foto: Maja Bota Å trbe/RTL

