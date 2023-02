Kuma Olivera napala Darija: 'Što si sve izgovorio mojoj Petri, zgrožena sam! Stidi se, dno dna'

Glazbenica i influencerica Olivera Matijević (33) javnosti je poznata zbog sudjelovanja u showu 'Gospodin savršeni', a gledatelji su ju imali priliku gledati i u 'Braku na prvu', gdje je bila kuma na vjenčanju Darija i Petre.

U posljednje vrijeme je odnos Darija i Petre narušen i naišli su na probleme u svom braku. U prošloj epizodi Dario je izvrijeđao svoju suprugu, a komentirao je i njezine prijateljice, koje je opisao 'jeftinima'.

Petra se nakon bujice njegovih neugodnih komentara i rasplakala. Gledatelji su nakon epizode osudili Darija i prozvali su ga zbog bezobraznog ponašanja. O cijeloj situaciji odlučila je progovoriti i Petrina prijateljica i kuma Olivera.

Olivera je na Insta Storyu podijelila nekoliko videa u kojima je komentirala posljednju epizodu, koja se snimala baš na njezin rođendan.

- Upravo sam gledala Brak na prvu. Radi moje prijateljice, naravno. Jer znam da je danas bilo najteže od svih snimanja. Što reći za ovog džentelmena. Svi znaju moje mišljenje za tog lika. I, naravno, sad imam još i gore mišljenje o njemu jer znam tokom snimanja što se dešavalo. Zgrožena sam i ne mogu vjerovati da netko uopće može izgovoriti takve riječi kao što je on izgovorio Petri. Fuj, odvratno, dno dna. Fuj, dabogda si našao curu, dabogda si našao ono što ne želiš. Evo od srca ti ja želim - započela je Olivera.

S obzirom na to da je Dario vrijeđao Petru, Olivera mu je odlučila vratiti jednakom mjerom.

- Bitno da je gospodinu najbolja prijateljica boca jer je taj valjda pijan 0-24. I bitno da je on iskomentirao da smo mi svi fejk, a da je jedino on pravi. Fuj, fuj, stidi se sebe. Stidi se što si muško. Znači, ti si sramota za muški rod. I da ima botoks, i da ima filere, i da je sponzoruša, što to tebe zanima? Imaš ti neki problem? Ti pričaš kako si, kako ti takve vidiš u klubu. Stari moj, ti se takvima ne možeš ni približiti. Halo?! Dečko, to je tvoja potajna želja. Ti bi htio da možeš doći do takvih cura, ali ne možeš. Pa pogledaj se na što ličiš. Ti ideš nekoga komentirati, nekome izgled. Pa pogledaj na šta ti ličiš. Prvo odi kod zubara, pa onda posjeti psihologa ili psihijatra, ne znam šta ti treba. Pa malo odi na liječenje od alkohola - savjetovala je Olivera.

Komentirala je kako su ljudi previše opsjednuti s fizičkim izgledom drugih ljudi, iako ih se to ne tiče.

- A posebno me živcira predrasuda. Zašto ljudi imaju potrebu vrijeđati nekoga na temelju fizičkog izgleda. Zašto? Jel vama ta osoba nešto uzela, ukrala? Jel vam ta osoba čini loše? Ako izgleda kako ona želi, ne razumijem. Znači, ljudi imate problem sami sa sobom. Jer inače u protivnom, ne bi komentirali druge ljude i njihov izgled. Očito vam je bitan tuđi izgled kad ga stalno komentirate. Znači, strašno, ja sam zapravo zgrožena da jedna muška osoba, jer toga ne mogu ni nazvati muškarcem, to je sramota stvarno za muški rod prestrašno. Da može uopće izgovoriti takve riječi i to onako na televiziji di zna da će to svi gledati i sad je kao on ispao bitan.

Za kraj je rekla da joj je žao što je njena prijateljica prošla kroz takvu torturu i kako ona nikad ne bi dopustila da joj se netko obraća na taj način.

- Znam da ja inače ne snimam ovakve videe, ali to sam se iznervirala sad zbog ove epizode i stvarno mi je bilo teško gledati Petru i žao mi je što je morala uopće ovo doživjeti. Ali sam ponosna na nju jer je ispala gospođetina, ispala je dama. I od početka pa i sad u ovim trenucima. Ne znam, da sam ja bila na njenom mjestu, dotični ne bi mogao više reći od jedne riječi jer ne bi imao priliku za to. Tako da žalosno i jadno da se uopće muškarci ophode prema ženama, ali on nije muškarac, to smo ustanovili.

