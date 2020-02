Oliverova neobjavljena snimka: Operušali su ovu zemlju, narod

Snimka dijela, javnosti do sad nepoznatog intervjua s pokojnim Oliverom Dragojevićem ovih dana kruži društvenim mrežama. U minuti i 22 sekunde, koliko isječak traje, Oliver pokazuje vidno razočaranje načinom na koji se upravlja zemljom koju je silno volio.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

Na meti kritika našli su se oni koji su, kako je rekao, operušali ovu fenomenalnu zemlju i zanemarili narod. Snimka je objavljena u Facebook grupi 'Splitski đir – Torcida Split'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ja san cili život živija u Splitu, bija san tih pet godina u inozemstvu radit. I ja mislim da… zbog gramzivosti, zbog pohlepe, pa mogu reć slobodno zbog lošeg odgoja, jedna grupa ljudi je operušala ovu fenomenalnu zemlju. Nervira me samo šta većina tih ljudi vodi tu zemlju i ne znam odakle mu hrabrost i snaga zanemarit taj narod. I pored ovih prirodnih ljepota, pored ovog blaga u gastronomiji, klimi, u bilo čemu, u ljepotama, ja ne znam da se netko usudi, odnosno ne netko, nego nekoliko… ajde, recimo grupa - da su uspili uništit tu zemlju - ispričao je jednom prilikom glazbenik.

Smatrao je da smo sad u problemu te da toga nije bilo, vjerojatno ne bi ni osjetili ništa.

- Pa mi je ža’… Ova zemlja to nije zaslužila, kao prvo. Drugo, ža’ mi je ove dice koja dolaze. Njima će bit’ podloga za budućnost užasna. To je… Cili život će se vadit na tuđim greškama. To je strašno. To ja ne mogu prihvatit nikako - ispričao je na objavljenoj snimci.

Foto: Tino Juric/PIXSELL

Legenda hrvatske glazbe više puta je rekao da ga nikad nije zanimala politika jer je to pokvaren posao, a u jednom od intervjua je izjavio da bi se politički angažirao samo u jednom slučaju ako bi ekološka katastrofa prijetila moru.

Podsjetimo, Oliver je preminuo 29. srpnja 2018. godine u 71. godini života, točno godinu dana nakon što mu je dijagnosticiran rak pluća.

POGLEDAJTE SNIMKU POSLJEDNJE OLIVEROVE PLOVIDBE IZ ZRAKA: