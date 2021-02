Pjevačica i glumica Olivia Newton-John (72) gostovala je u podcastu 'Life of Greatness', a jedna od tema razgovora bila je i nedavna hajka na film 'Briljantin' iz 1978., u kojem se zajedno s Johnom Travoltom (66) proslavila.

POGLEDAJTE TRAILER FILMA:

Na društvenim mrežama film su okarakterizirali klasičnim primjerom ponižavajućeg ponašanja prema ženama, a popularni mjuzikl, smatraju, politički je nekorektan na sve moguće načine. Optužuju ga za seksizam, šovinizam, pa i rasizam.

- Mislim da je sve to pomalo blesavo jer je film sniman sedamdesetih, a pritom prikazuje još davniju eru, pedesete. To je mjuzikl, zabava. Ne treba sve shvaćati tako ozbiljno. Trebali bi se svi skupa malo opustiti i prihvatiti neke stvari onakvima kakve jesu. Ja 'Briljantin' nikad nisam smatrala seksističkim, mislim da je samo film koji zabavljao ljude - zaključila je Olivia, aludirajući na to da su uloge među spolovima tada bile bitno drugačije podijeljene u društvu.

Olivia Newton-John zamjerila se odmah dijelu svojih fanova ovakvom interpretacijom filma, a nedavno ih je zabrinula i izjavom kako se ne planira cijepiti protiv korona virusa. Glumica i pjevačica već godinama se bori se s rakom dojke.