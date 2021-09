Splitska 'vampirica' Olja Einfalt Mihovilović (58) u srijedu je stigla u Split nakon što je prošle nedjelje izbačena iz srpskog reality showa 'Zadruga'. Uz Olju, drugi nominirani je bio Filip Car iz Crikvenice koji se u realityju natječe već drugu godinu za redom.

Olja baš i nema puno vremena za razmišljanje o ispadanju iz showa jer ju već danas, u četvrtak 30. rujna, očekuje rasprava na Županijskom sudu u Splitu na kojoj se treba odlučiti hoće li joj se odrediti pritvor s obzirom na to da se nije pojavila na ročištu 16. rujna.

- Kao što sam već prije rekla, željela sam doći na to ročište jer ne bježim od suđenja. Međutim, dok sam boravila u Zadruzi doznala sam od produkcije kako im je moj odvjetnik Željko Lubina javio da je odgodio raspravu. Mislila sam kako nema potrebe inzistirati da me dovode u Split ako je to odgođeno. Tek kad sam izašla iz kuće čula sam da je sutkinja izdala prijedlog da mi se odredi pritvor i međunarodna tjeralica. Članovi moje obitelji zvali su prošli tjedan produkciju Pinka i rekli da se obavezno moram u četvrtak pojaviti na sudu. Pretpostavljam da je to jedan od razloga zašto sam izbačena iz showa - rekla je Olja za Slobodnu Dalmaciju.

Splićanka smatra da bi u 'Zadruzi' ostala duže da nije bilo poziva sa suda. Spremna je vratiti se u reality kada riješi situaciju u kojoj se nalazi.

U srpskom showu, kaže, nije joj bilo lako.

- Znala sam biti gladna, a jedna mi je cimerica, bosanska pjevačica Irma Sejranić, pokrala masu odjeće koju sam nosila sa sobom. Tako da sam se u Split vratila bez dosta svojih stvari - rekla je Olja.

