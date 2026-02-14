Omiljena Kate iz Divljih pčela je pozirala za Cafe: Pogledajte je u potpuno drugačijem izdanju!

Ana Marija Veselčić utjelovila je Katarinu Runje, najstariju od tri sestre, u popularnoj seriji 'Divlje pčele'. Javnost je na malim ekranima gleda u prilično jednostavnoj odjeći, a pogledajte kako izgleda pred našim objektivima
Glavu obitelji Runje i glavnu ulogu u seriji 'Divlje pčele' ponijela je talentirana Ana Marija Veselčić
Utjelovila je odlučnu, jaku ženu - Katarinu, koja je za očuvanje obiteljske ostavštine i svoje sestre spremna podnijeti i najveće žrtve.
- Veliko mi je zadovoljstvo igrati Katarinu Runje, to je iznimno snažna žena s bogatim unutarnjim životom i iskustvom. Velika motivacija su njezine mlađe sestre, Zora i Cvita, te njihova sigurnost i sreća. Postupci i odluke koje donosi kako bi to i ostvarila nisu oni koje bih ja odabrala, no vodi se krilaticom “otpor jačemu, zaštita slabijih” i to je vrijedno divljenja. Također, okolnosti u kojima se nalazim puno se razlikuju od načina života koji vodi Katarina Runje - rekla nam je.
Prvi je ovo televizijski projekt splitske glumice rodom iz Vinkovaca, inače članicom ansambla drame HNK Split.
- Nisam dvoumila niti minute. Još sam na početku svoje karijere i nemam prilike birati uloge. One biraju mene. Srećom, dosad je prst sudbine bio blagonaklon. Proces audicija za ‘Divlje pčele’ bio je temeljit, trajao je mjesecima i bila sam vesela što su me pozvali. Također, ovaj mi se projekt našao na putu u pravom trenutku mog života, kad sam dovoljno zrela da se nosim s ovako visokom razinom svakodnevnog stresa, a još dovoljno mlada da to sve mogu podnijeti s entuzijazmom - istaknula je.
Otkrila nam je i kako se pripremala za ulogu.
- Godinama se družim s kolegicom Katarinom Romac, koja je ponosna Sinjanka, rado sam odlazila kod njezine mame na arambaše za Alku i Veliku gospu, jedan od omiljenih bendova s naših prostora mi je kultni sinjski bend M.O.R.T., a moja baka je jedna od bitnijih osoba u mom životu. Sva ta iskustva i afiniteti pomogli su mi da namaštam tu Katarinu Runje, izmišljenu osobu u izmišljenom selu Vrilo te da je učinim što stvarnijom. Sve se složilo kad smo se Lidija Penić-Grgaš, Lidija Kordić i ja našle na prvoj probi nekoliko dana prije početka snimanja. Pomislila sam: ‘To je to, možemo početi u miru’ - rekla je.
Godina 2025. ostat će upisana zlatnim slovima u karijeri Ane Marije Veselčić. Na uglednom Filmskom festivalu u Locarnu, jednom od najdugovječnijih svjetskih filmskih smotri, osvojila je nagradu Leopard za najbolju glumačku izvedbu.
Priznanje je podijelila s čileanskom kolegicom Manuelom Martelli za uloge u filmu "Bog neće pomoći" redateljice Hane Jušić.
Kad se činilo da je njezina karijera već dosegnula zavidnu razinu, Ana Marija Veselčić odlučila je publici predstaviti i svoju glazbenu stranu.
Pod umjetničkim imenom AMV, krajem 2023. godine objavila je debitantski singl "Led", ledeno vruću drum 'n' bass pjesmu koja je nastala u suradnji sa splitskim producentom Šimom Barbarićem i Mirkom Rakom iz benda "The Fogsellers".
