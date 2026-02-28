Omiljena televizijska mama je karijeru započela kao balerina

Glumica Kelly Bishop, rođena 28. veljače 1944. kao Carole Jane Bishop, iza sebe ima karijeru koja se proteže kroz više od šest desetljeća i uloge koje su obilježile generacije. Iako je njezino ime sinonim za dvije specifične uloge – stroge, ali ranjive Emily Gilmore i majke Marjorie Houseman u kultnom filmu "Prljavi ples" – njezin put do statusa ikone započeo je daleko od filmskih setova, na baletnom podiju i kazališnim daskama Broadwaya.

Rođena u Colorado Springsu, Bishop je odrasla u Denveru, gdje se od malih nogu posvetila klasičnom baletu. Disciplina i strast odvele su je prvo u Kaliforniju, a zatim, s osamnaest godina, u New York, san svih plesača. Prvi profesionalni angažman dobila je u prestižnom baletnom ansamblu Radio City Music Halla, no pravi proboj dogodio se 1975. godine. Tada je dobila ulogu Sheile Bryant u originalnoj postavi mjuzikla "A Chorus Line", predstave koja je promijenila povijest Broadwaya.

Uloga cinične, ali duboko nesretne plesačice Sheile, čija je životna priča djelomično temeljena na iskustvima same Bishop, donijela joj je ogromno priznanje. Godine 1976. osvojila je nagradu Tony za najbolju sporednu glumicu u mjuziklu, kao i nagradu Drama Desk, čime je zacementirala svoj status kazališne zvijezde. Njezina izvedba pjesme "At the Ballet" ostala je upamćena kao jedan od najemotivnijih trenutaka mjuzikla.

Slučajnost koja je stvorila kultnu filmsku ulogu

Iako je već imala nekoliko filmskih uloga, ona koja ju je predstavila globalnoj publici dogodila se gotovo slučajno. U filmu "Prljavi ples" iz 1987. godine, Bishop je prvotno angažirana za manju ulogu Vivian Pressman, gošće odmarališta. Međutim, kada se glumica Lynne Lipton, koja je trebala glumiti Marjorie Houseman, majku glavne junakinje Baby, razboljela tijekom prvog tjedna snimanja, Bishop je uskočila u ulogu. Ostalo je povijest.

Kao Marjorie, utjelovila je prividno konzervativnu suprugu i majku koja na kraju filma pokazuje razumijevanje i ponos prema kćeri. Iako u filmu nije imala priliku pokazati svoje plesačko umijeće, njezina rečenica dok gleda Baby kako pleše – "Mislim da je to naslijedila od mene" – postala je suptilni "mig" publici upućenoj u njezinu stvarnu karijeru, dajući cijeloj sceni dodatnu dubinu.

Besmrtna Emily Gilmore: Uloga života

Ipak, za milijune gledatelja diljem svijeta, Kelly Bishop zauvijek će biti Emily Gilmore. Od 2000. do 2007. godine, u seriji "Gilmoreice", utjelovila je besprijekorno odjevenu, oštroumnu i kompleksnu majku iz visokog društva New Englanda. Njezin odnos s kćeri Lorelai bio je srce serije, ispunjen sukobima, pasivnom agresijom, ali i trenucima istinske ljubavi i ranjivosti. Kemija s pokojnim Edwardom Herrmannom, koji je glumio njezina supruga Richarda, bila je opipljiva i ključna za uspjeh serije. Zanimljivo, oboje su osvojili nagradu Tony iste, 1976. godine.

Foto: ?Chase Rollins/PRESS ASSOCIATION

Sama Bishop priznala je složenost lika koji je tumačila. Na jednom panelu, kroz šalu je sažela suštinu Emily.

‌- Ona je smiješna... ako ne morate živjeti s njom - rekla je tada.

Ulogu je reprizirala 2016. u Netflixovom nastavku "Gilmore Girls: A Year in the Life", gdje je njezin lik doživio duboku transformaciju. Suočena sa smrću supruga Richarda, Emily je odbacila društvene stege, zamijenila dizajnerske komplete trapericama i krenula u potragu za vlastitom svrhom. Ta priča bolno je korespondirala s njezinim privatnim životom. Naime, njezin suprug, televizijski voditelj Lee Leonard, preminuo je 2018. nakon duge borbe s bolešću.

Ni u devetom desetljeću ne pomišlja na mirovinu

Nakon "Gilmoreica", Bishop je nastavila suradnju s autoricom Amy Sherman-Palladino u serijama "Bunheads" i "The Marvelous Mrs. Maisel". Svoju bogatu karijeru i životne lekcije opisala je u memoarima "The Third Gilmore Girl", koji su postali bestseler New York Timesa odmah po objavi 2024. godine. Iako je zagazila u deveto desetljeće života, o mirovini ne razmišlja.

‌- Zbunjuju me ljudi koji dođu u šezdesete i razmišljaju samo o mirovini. Možda volite igrati golf, ali što onda? Ne, ja radim do dana kad umrem - izjavila je u jednom intervjuu.