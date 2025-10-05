Omiljene "Gilmorice" slave 25. rođendan: Rory zapravo ne voli kavu, a nije znala ni glumiti...

Obavijesti

Američka serija "Gilmorice" osvojila je svijet zahvaljujući vrckavoj Lorelai Gilmore i njezinoj kćeri Rory, a kroz sedam sezona prirasla je srcu svim generacijama. Serija se počela emitirati 5. listopada 2000. godine.

Priče o odrastanju, odnos majke i kćeri, napeti obiteljski odnosi, karijere te brojne ljubavne drame - sve je to obilježilo Lorelai i Rory Gilmore. Popularne "Gilmorice" utjelovile su Lauren Graham i Alexis Bledel, a brojni obožavatelji slažu se kako je to jedna od najboljih serija za "binge" tijekom hladnih jesenskih dana. Serija se počela emitirati prije točno 25 godina, a prva epizoda izašla je 5. listopada 2000.

"Gilmorice" su svijet osvojile puno prije streaming servisa, a radi se o seriji koja je postala najgledaniji uradak mreže The WB. Posljednja sezona se originalno emitirala na CW-u, a serija u režiji Amy Sherman-Palladino je završila s emitiranjem 15. svibnja 2007. godine. Otkako su nestale s malih ekrana, "Gilmorice" su dobile brojna priznanja, uključujući i ono časopisa Time koji ih je uvrstio u svoj popis 100 najboljih TV serija svih vremena. Serija je na Netflix stigla 2014. godine i postala je jedna od najstrimanijih serija. Originalna postava serije ponovno se okupila za miniseriju "Gilmore Girls: A Year in the Life" 2016. godine. 

The 77th Primetime Emmy Awards in Los Angeles
Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Sjećate se glavnih likova?

Priča "Gilmorica" prati Lorelai Gilmore i njezinu kćer tinejdžericu Rory. Radnja je smještena u imaginarni gradić Stars Hollow u američkom Connecticutu, a do danas su brojni gradovi na tom području turistički probali prodati "foru" omiljene serije. Zaplet serije kreće nakon što Lorelai zbog dobrobiti svoje kćeri pristupa svojim roditeljima s kojima godinama nije u dobrim odnosima, a sve kako bi Rory mogla upisati Harvard o kojem sanja odmalena. Lorelai je kćer dobila sa 16 godina, a čitav njezin život dobiva nove uspone i padove povezane zbog novonastale situacije.

Kelly Bishop utjelovila je  Emily Gilmore, dok je njezinog supruga Richarda glumio Edward Hermann. Roryna najbolja prijateljica Lane Kim je glumica Keiko Agena, a njezina majka je glumica Emily Kuroda. Melissa McCarthy glumi Loreleinu prijateljicu i suradnicu Sookie St. James, dok je njezin suprug Jackson u stvarnome životu zaista Jackson, ali Douglas. Scott Patterson glumi Lukea Danesa, vlasnika kafića u kojem Gilmorice svakodnevno ispijaju kavu i doručkuju, a kroz seriju su se pojavili brojni drugi glumci koji su dolazili i odlazili.

Los Angeles: Sve?ana premijera serije Gilmore Girls: A Year in the Life
Foto: (C) Tammie Arroyo / AFF-USA.COM

Rory je trebala biti Paris

Scott Patterson isprva nije bio angažiran u seriji kao redoviti član ekipe. Ipak, nakon što je snimljena prva epizoda te su producenti vidjeli kakvu kemiju imaju on i Lauren Graham, promijenili su tijek priče. Nije prošlo dugo i Luke Danes je postao jedan od najvažnijih likova. 

Glumica Liza Weil originalno je bila na castingu za ulogu Rory Gilmore, no istu nije dobila. Srećom, producentima se svidjela te su osmislili novu ulogu za nju i danas ju znamo kao Paris Geller, Rorynu prijateljicu s kojom je prvo bila u velikim svađama. 

Alexis Bledel ne pije kavu u stvarnom životu, no Rory Gilmore ne može živjeti bez kave. U svakoj sceni u kojoj pije kavu, u šalici se zapravo nalazi Coca-Cola. Glumica je priznala i kako je bila vrlo neiskusna kada se serija počela snimati te je imala samo 19 godina. Kelly Bishop je jednom prilikom u intervjuu ispričala kako je Lauren Graham komentirala da joj je predivno to što cijelo vrijeme lik Lorelai dodiruje Rory. "Pravi razlog tome je što sam joj signalizirala u koju kameru kada mora gledati", rekla je onda Graham. 

