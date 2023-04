Omiljeni čarobnjak Harry Potter je u tajnosti dobio prvo dijete

Zvijezda 'Harry Pottera' Daniel Radcliffe (33) i njegova partnerica Erin Darke (38) dobili su prvo zajedničko dijete.

Beba se rodila u tajnosti, a sada je cijela obitelj viđena u šetnji New Yorkom.

Daniel i Erin upoznali su se tijekom snimanja filma 'Kill Your Darlings' 2012. godine. U vezi su više od desetljeća. Daniel je u jednom intervjuu 2020. godine pričao o njihovoj vezi te se u jednom trenutku referirao na scenu seksa koju su snimali.

Foto: Tijana Martin/PRESS ASSOCIATION

- Bit će to vraška priča za ispričati našoj djeci s obzirom na to što su naši likovi radili jedno drugome. Naši su se likovi upoznali i flertali jedno s drugim, tako da će to biti slatka uspomena na to kako smo se i mi prvi put upoznali i flertali - rekao je Radcliffe.

