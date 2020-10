Omražena Anna Wintour (70) razvodi se zbog nevjere muža

<p>Nove drame za kontroverznu urednicu Voguea,<strong> Annu Wintour </strong>(70). <a href="https://pagesix.com/2020/10/21/anna-wintour-and-shelby-bryan-split-after-20-years/">Strani mediji</a> pišu kako su se ona i njezin suprug, milijunaš<strong> Shelby Bryan </strong>(74), odlučili razvesti nakon 16 godina braka i više od 20 godina veze.</p><p>Iako se još ne zna razlog raspada braka, kriza u njihovom odnosu navodno je započela još 2013., kada je otkriveno da je Bryan dužan poreznoj službi 1,2 milijuna dolara.</p><p>Osim toga, šuška se da se bogataš vratio bivšoj ženi<strong> Katherine Bryan</strong>, čiji je suprug, investicijski bankar <strong>Damon Mezzacappa</strong>, umro 2015. Zanimljivo, Bryan je napustio Katherine 1999. kada se 'smuvao' s Wintour.</p><p>- Katherine i Bryan imaju zajedničku djecu i samo su prijatelji. To je sve - rekao je izvor za Page Six na pitanje o pomirbi bivšeg para.</p><p>Inače, Wintour su kamere u veljači 'ulovile' na večeri s britanskim glumcem <strong>Billom Nighyjem</strong>. Također, viđeni su na predstavama u Londonu i New Yorku. Urednica zasad nije komentirala svoj bračni status.</p>