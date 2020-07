On je hrvatski tattoo-nomad: Žele tetovaže eksplicitnih scena

Zagrepčanin je tetovirao po cijelom svijetu, njegovim radovima na Instagramu divi se 100.000 ljudi, a velika mu je želja tetovirari Irca Conora McGregora

<p>Crtam još od malih nogu, a tetoviranje sam zavolio u tinejdžerskim godinama. U ranim godinama sam se počeo tetovirati te sam tako dobio ideju da i sam pokušam raditi taj posao. Iskreno, nisam ciljao na ovakav ishod, tj. počelo je kao ideja i jednostavno mi se svidio cijeli koncept i lifestyle te se razvila ljubav prema tome, priča nam Zagrepčanin <strong>Kristian Vendler</strong> (27), čijim se radovima na Instagramu svakodnevno divi 100.000 ljudi.</p><p>Tetovirao je po cijelom svijetu i puno se selio kako bi usavršio zanat.</p><p>- Rodio sam se i odrastao u Zagrebu. Sad sam trenutačno u Njemačkoj. Živio sam u Dublinu, Londonu, Stuttgartu, a obišao sam većinu Europe i dio Amerika kao ‘guest artist’. Odlučio sam se za život izvan Hrvatske zato što je u Hrvatskoj tattoo industrija, nažalost, jako nerazvijena u usporedbi s ostatkom svijeta. To sam vrlo brzo uočio, tako da sam otišao čim sam naučio neke osnove tetoviranja, dovoljno da se mogu zaposliti u europskim tattoo salonima - priča nam Vendler, koji je i sam “pokriven” tetovažama.</p><p>- Imam ih dosta i sam, neke imaju značenje, a neke ne. Danas je to i način izražavanja osobnog stila, ako mene pitate. Ne pamtim broj više, a već sam ih i laserom uklonio desetak te radim nove preko, jer su to stariji radovi kad kvaliteta nije bila na nivou kao što je danas - dodaje ovaj “tattoo nomad”.</p><p>Tetovirao je reality zvijezde, nogometaše, repere, producente... A za nas se prisjetio i nekih bizarnijih zahtjeva koje je dobio.</p><p>- Ako moram izabrati nešto najekstremnije što sam tetovirao, to je ime djevojke, ali bizaran dio je taj da je klijent imao po tijelu kolekciju imena svih žena s kojima je ‘spavao’ u životu. Prije nekoliko godina bih odgovorio da su to tetovaže eksplicitnih scena iz filmova za odrasle, ali to je već uobičajeno u tattoo industriji - iskreno će Vendler, kojemu je najveća želja tetovirati Conora McGregora.</p><p>- Jer sam veliki fan! Zasad najbliže što sam došao do tog cilja je tetoviranje njegova privatnog frizera koji ga je šišao prije borbe s Mayweatherom, ha, ha. A i njegov najbolji prijatelj i dio tima Keith Joyce me već dulje prati na Instagramu pa se nadam da će me i preporučiti jednoga dana - kaže nam Vendler.</p><p>Za kraj pitamo Vendlera što mu je najdraže u poslu koji je odabrao kao životni poziv. Smetaju li mu stalne selidbe...</p><p>- Definitivno moći otputovati u gotovo bilo koji dio svijeta, u bilo kojem trenutku i biti u sposobnosti raditi tamo. Također, prilika upoznavanje novih ljudi različitih profila i sklapanja novih prijateljstava i poslovnih veza.</p>