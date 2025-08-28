Obavijesti

Show

Komentari 1
SOMBR

On je nova glazbena zvijezda na sceni! Pjesme su mu osvojile TikTok, sad je izdao i prvi album

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 2 min
On je nova glazbena zvijezda na sceni! Pjesme su mu osvojile TikTok, sad je izdao i prvi album
1
Foto: Instagram

Sombr ima samo 20 godina, a već se penje po glazbenim ljestvicama diljem svijeta. Prije nekoliko dana je izbacio svoj prvi album, a otkrio je da nije završio ni srednju školu.

Shane Michael Boose profesionalno poznat kao Sombr, američki je pjevač, tekstopisac i producent. Svoj debitantski singl 'Nothing Left to Say' objavio je 2021. godine, a svoj prvi EP (extended play) 'In Another Life' 2023. godine preko Warner Recordsa i vlastite izdavačke kuće SMB. 11. kolovoza, Sombr je najavio svoj debitantski album 'I Barely Know Her', koji je objavljen 22. kolovoza.

Pjesma 'Back to Friends' postala je njegov prvi singl na Billboard Hot 100 ljestvici 12. travnja; a samo tjedan dana kasnije, dodao je i drugi zahvaljujući pjesmi 'Undressed'.

Iako ima samo 20 godina, Sombr ima velike planove za budućnost. Napustio je srednju školu kada je imao 17 godina kako bi se u potpunosti posvetio glazbi - i sada sanja da bude 'najveći umjetnik na svijetu'. U ranijem razgovoru s People, Sombr je otvoreno govorio o svom srednjoškolskom iskustvu, inspiraciji iza svoje glazbe i tekstova te pjesmi koja mu je promijenila život.

OMILJEN MEĐU MLAĐIMA Pjesme su mu viralni hitovi na TikToku, u školi ga maltretirali zbog glazbe: Evo tko je Sombr
Pjesme su mu viralni hitovi na TikToku, u školi ga maltretirali zbog glazbe: Evo tko je Sombr

- Prva pjesma koja mi je promijenila život bila je pjesma, 'Caroline'. Napravio sam je dok sam bio u srednjoj školi i maltretirali su me jer se bavim glazbom, a onda sam objavio tu pjesmu... Pomislio sam: 'Ovo je najbolja pjesma koju sam napravio.' Napravio sam video i objavio ga jedne večeri i jednostavno otišao spavati. Sljedećeg jutra, moj se život promijenio. Svaka diskografska kuća bila je u mom inboxu - otkrio je Sombr.

Otkrio je da su neke od njegovih najvećih inspiracija Radiohead, Bon Iver, Phoebe Bridges i Jeff Buckley. 

Ove godine, Sombrovi singlovi 'Back to Friends' i 'Undressed' postali su viralni na aplikaciji TikTok i postali njegovi veliki hitovi, što je dovelo do njegovih prvih pojavljivanja na više ljestvica, uključujući dolazak do prvih 40 mjesta na Billboard Hot 100. Na međunarodnoj razini, obje pjesme postigle su značajan uspjeh, uključujući Australiju, Irsku, Novi Zeland, Norvešku, Švedsku i Ujedinjeno Kraljevstvo. Njegov debitantski studijski album 'I Barely Know Her', koji uključuje i 'Back to Friends' i 'Undressed' te dva sljedeća singla 'We Never Dated' i '12 to 12', objavljen je 22. kolovoza.

Nakon nekoliko festivalskih nastupa diljem SAD-a ovog ljeta, započet će sjevernoamerički dio turneje 'The Late Nights & Young Romance Tour' diljem kontinenta, uključujući nekoliko datuma koji su već rasprodani. Zatim će godinu zaokružiti nastupima u Australiji i Novom Zelandu. Najavio je i nastupe diljem Europe.

Sombr je nominiran u dvije kategorije za MTV Music Awards nagrade.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Povukla se nakon skandala sa snimkom: Pogledajte kako je prije izgledala Tina Katanić...
ZANOSNA PLAVUŠA

Povukla se nakon skandala sa snimkom: Pogledajte kako je prije izgledala Tina Katanić...

Tina Katanić, bivša loto djevojka i manekenka, nakon što joj je privatni snimak 2015. uništio karijeru i mir, danas žari i pali daleko od Hrvatske
FOTO Sjećate li se Brendona iz BB-a? 'Estetske operacije su mi totalno upropastile lice...'
DANAS NEPREPOZNATLJIV

FOTO Sjećate li se Brendona iz BB-a? 'Estetske operacije su mi totalno upropastile lice...'

Branislav Radonić Brendon u 'Big Brother' je ušao 2011. godine i ubrzo postao jedan od omiljenih kandidata
Transfer koji je zatresao Lijepu Našu: Vrijeme je za novo jutro! Bratoš: Bit je da si čuvamo leđa
OPROŠTAJ U ETERU

Transfer koji je zatresao Lijepu Našu: Vrijeme je za novo jutro! Bratoš: Bit je da si čuvamo leđa

Jutro uz bravo! od ponedjeljka više neće biti isto. Bratoš, Kečkeš i Dora odlaze, ali zajedno na novo radno mjesto

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025