On je nova glazbena zvijezda na sceni! Pjesme su mu osvojile TikTok, sad je izdao i prvi album

Shane Michael Boose profesionalno poznat kao Sombr, američki je pjevač, tekstopisac i producent. Svoj debitantski singl 'Nothing Left to Say' objavio je 2021. godine, a svoj prvi EP (extended play) 'In Another Life' 2023. godine preko Warner Recordsa i vlastite izdavačke kuće SMB. 11. kolovoza, Sombr je najavio svoj debitantski album 'I Barely Know Her', koji je objavljen 22. kolovoza.

Pjesma 'Back to Friends' postala je njegov prvi singl na Billboard Hot 100 ljestvici 12. travnja; a samo tjedan dana kasnije, dodao je i drugi zahvaljujući pjesmi 'Undressed'.

Iako ima samo 20 godina, Sombr ima velike planove za budućnost. Napustio je srednju školu kada je imao 17 godina kako bi se u potpunosti posvetio glazbi - i sada sanja da bude 'najveći umjetnik na svijetu'. U ranijem razgovoru s People, Sombr je otvoreno govorio o svom srednjoškolskom iskustvu, inspiraciji iza svoje glazbe i tekstova te pjesmi koja mu je promijenila život.

- Prva pjesma koja mi je promijenila život bila je pjesma, 'Caroline'. Napravio sam je dok sam bio u srednjoj školi i maltretirali su me jer se bavim glazbom, a onda sam objavio tu pjesmu... Pomislio sam: 'Ovo je najbolja pjesma koju sam napravio.' Napravio sam video i objavio ga jedne večeri i jednostavno otišao spavati. Sljedećeg jutra, moj se život promijenio. Svaka diskografska kuća bila je u mom inboxu - otkrio je Sombr.

Otkrio je da su neke od njegovih najvećih inspiracija Radiohead, Bon Iver, Phoebe Bridges i Jeff Buckley.

Ove godine, Sombrovi singlovi 'Back to Friends' i 'Undressed' postali su viralni na aplikaciji TikTok i postali njegovi veliki hitovi, što je dovelo do njegovih prvih pojavljivanja na više ljestvica, uključujući dolazak do prvih 40 mjesta na Billboard Hot 100. Na međunarodnoj razini, obje pjesme postigle su značajan uspjeh, uključujući Australiju, Irsku, Novi Zeland, Norvešku, Švedsku i Ujedinjeno Kraljevstvo. Njegov debitantski studijski album 'I Barely Know Her', koji uključuje i 'Back to Friends' i 'Undressed' te dva sljedeća singla 'We Never Dated' i '12 to 12', objavljen je 22. kolovoza.

Nakon nekoliko festivalskih nastupa diljem SAD-a ovog ljeta, započet će sjevernoamerički dio turneje 'The Late Nights & Young Romance Tour' diljem kontinenta, uključujući nekoliko datuma koji su već rasprodani. Zatim će godinu zaokružiti nastupima u Australiji i Novom Zelandu. Najavio je i nastupe diljem Europe.

Sombr je nominiran u dvije kategorije za MTV Music Awards nagrade.