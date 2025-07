Pjesme su mu viralni hitovi na TikToku, u školi ga maltretirali zbog glazbe: Evo tko je Sombr

Ako volite indie-pop i svaki ste dan na TikToku, velika je šansa da ste čuli za Sombr-a, pravim imenom Shane Boose. Tek mu je 20 godina, a mladi glazbenik iz New Yorka zaludio je glazbeni svijet viralnim hitovima, iskrenim tekstovima i pojavom koju je nemoguće ignorirati.

Na Spotifyju pjesma 'back to friends' broji više od 537 milijuna streamova, 'undressed' više od 345 milijuna, dok 'would've been you' više od 165 milijuna streamova.

Što se tiče TikToka, na pjesmu 'back to friends' snimljeno je više od pola milijuna videozapisa, dok 'undressed' se pojavljuje u skoro sto tisuća videozapisa na toj društvenoj mreži.

Ta pjesma dosegla je prvo mjesto po slušanosti u Irskoj te ušla u prvih pet u Australiji, Novom Zelandu i Ujedinjenom Kraljevstvu. Oboje su završili i na Billboard Hot 100 ljestvici, a 'back to friends' je zasjeo na prvo mjesto globalne Spotify ljestvice.

Trenutačno je 'back to friends' na četvrtom mjestu te Spotify ljestvice, dok je 'undressed' na 22. mjestu.

Sombr samostalno piše i producira sve svoje pjesme, a inspiraciju crpi iz života, knjiga, filmova i naravno, slomljenih srca. Kaže da mu najviše pomaže kad je loše.

- Teške i depresivne situacije uvijek su bolja inspiracija. Ti trenuci rađaju najbolje pjesme - pojasnio je u intervjuu za Firebird Magazine.

- Nemam neku specifičnu osobu u mislima, moje pjesme su spoj različitih iskustava, odnosa i umjetnosti koju konzumiram. To je miks svega - kazao je za Off the Record.

Uzori su mu Radiohead, Bon Iver, Phoebe Bridges, Jeff Buckley, ali i njegov otac koji mu je u djetinjstvu stalno svirao instrumente po stanu.

- Glazbom sam se počeo baviti zbog svog tate, a odrastao sam stalno izložen i okružen glazbom. Uvijek smo imali instrumente u kući, a moj tata je uvijek svirao na klaviru ili gitari - rekao je.

Sombr popularnost upravo duguje - TikToku. Najbitniji trenutak u životu dogodio mu se s pjesmom 'caroline'.

- Ta pjesma mi je stvarno promijenila život nabolje. Eksplodirala je na TikToku preko noći. Možda se čini kao slučajnost ili sreća, ali zapravo je to bio rezultat mog mukotrpnog rada dan i noć, nespavanja i neuspjeha u školi dok sam pokušavao slijediti svoje snove. To mi je najdraža uspomena općenito jer je dokazala da se sve ono čemu sam težio cijeli život napokon počelo ostvarivati - naveo je.

Pjesmu je napravio dok je bio u srednjoj školi i tada su ga maltretirali zbog toga što se bavi glazbom. Za People je rekao kako je pomislio da je to 'najbolja stvar koju je napravio'. Upravo je zbog glazbe i napustio školu sa 17 godina kako bi 'ganjao svoje glazbene snove'.

Sombr je najavio i europsku turneju iduće godine pa će, među ostalim, 13. veljače zapjevati u Hamburgu, 16. veljače u Pragu, 18. veljače u Beču, 22. veljače u Milanu.