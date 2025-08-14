Ona je idol Taylor Swift. Točila je bazen pun Dom Perignona, a u akvarij s ribicama- viski!

Obavijesti

Prošlo je pet godina otkad je Taylor Swift tijekom pandemije iznenadila obožavatelje svojim osmim studijskim albumom “Folklore”, koji je objavila bez ikakvih prethodnih najava. Album nastavlja njezinu tradiciju pričanja priča kroz glazbu, a uz brojne životne situacije i sjećanja iz djetinjstva, Swift su za jednu pjesmu inspirirale i povijesne činjenice. Naime, muza njezine pjesme “The Last Great American Dynasty” postala je Rebekah Harkness, bogata pokroviteljica brojnih umjetnika i plesača, kojoj je nekad pripadala kuća na Rhode Islandu, popularno prozvana Holiday House, koju je Swift kupila 2013. godine.

