'Ona je najsvjetliji primjer kako izgleda ženski vođa': Meghan je progovorila iskreno o kraljici

Meghan Markle (41), supruga princa Harryja, progovorila je o kraljičinoj smrti nekoliko tjedana nakon sahrane.

Markle je gostovala u intervjuu za časopis Variety, u kojemu je pričala o događanjima i osjećajima obitelji nakon smrti kraljice Elizabete II.

Foto: Eddie Mulholland/PRESS ASSOCIATI

- Došlo je do toliko izljeva ljubavi i podrške. Zahvalna sam što sam mogla biti sa svojim suprugom i podržati ga, posebno u to vrijeme. Ono što je toliko lijepo je pogledati nasljedstvo koje je njegova baka ostavila u toliko različitih područja. Svakako što se tiče ženskog vodstva, ona je najsvjetliji primjer kako to izgleda. Osjećam duboku zahvalnost što sam mogla provesti vrijeme s njom i upoznati ju. Komplicirano je vrijeme, ali moj suprug, vječiti optimist, rekao je 'sada je ponovno zajedno sa svojim suprugom' - opisala je najljepšim riječima kraljicu, iako je dugo postojala napetost između Meghan i kraljevske obitelji.

Smrt kraljice bio je veliki gubitak za stanovništvo Britanije i za cijelu kraljevsku obitelj, a preboliti taj događaj bit će vrlo teško. Markle je tijekom intervjua pričala o tome kako se nose s gubitkom.

- U velikim trenutcima u životu dobiješ novu perspektivu. Tjera vas da se zapitate na što želite usmjeriti svoju energiju. Sada se osjećamo energizirano i uzbuđeno zbog svih stvari koje gradimo. Fokusirani smo i na našu neprofitnu organizaciju - rekla je.

Foto: POOL

Najčitaniji članci