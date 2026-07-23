Maja Šuput otkrila u kakvom je odnosu s bivšim suprugom

Naša poznata pjevačica Maja Šuput živi punom parom, a između koncerata uživa na našoj obali, ali i u putovanjima. S njom je vrlo često na putu i njen sin Bloom, kojeg je dobila u braku s poduzetnikom Nenadom Tatarinovim, s kojim je, kako kaže, i nakon razvoda u odličnim odnosima.

- Čujemo se svaki dan, i to po pet puta, a i svakodnevno se vidimo. Nenad svako jutro dođe po Blooma i vodi ga u vrtić. I dalje se svako jutro vidimo. Od prvog dana razvoda Nenad je živio s nama još cijelu moju ljetnu turneju, a tek se nakon nekoliko mjeseci službeno odselio. To samo govori da smo normalni ljudi - rekla je Maja za Gloriju.

Foto: Instagram

Otkrila je i kakav je petogodišnji Bloom.

- Kao dva frenda smo, ali naravno da se zna hijerarhija i da mu ne dozvoljavam razne budalaštine. Inače, jako volimo ići u šoping. Voli mi birati stylinge. Zna mi reći: "Ovo ti je super haljina, cipele, naušnice." Jako je modno osviješten. A sebi odjeću bira odavno. Navečer si pripremi košulju, mokasinke i naočale. Pravi je esteta, voli parfeme i starije curice. Bit će divan sa ženama - zaključila je Maja ponosno.