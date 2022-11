Ona je nova transrodna zvijezda na društvenim mrežama, njezin profil prati i predsjednik Biden

Dylan Mulvaney (25) nova je transrodna zvijezda iz SAD-a. Na društvenim mrežama često objavljuje svoje fotografije i videozapise, dok u opisu korisničkog profila piše on/ona. O pravima transrodnih ljudi Dylan je nedavno govorila i u Bijeloj kući s predsjednikom Joeom Bidenom (79).

Nekadašnja zvijezda s Broadwaya na TikToku se, kako i sama tvrdi, pred cijelim svijetom pretvara u ženu. Na TikToku prati je 8.9 milijuna ljudi, dok ju na Instagramu prati 655 tisuća.

Nakon intervjua s predsjednikom SAD-a postala je još popularnija. S Bidenom je razgovarala o pravima transrodnih osoba, a on je u tom intervjuu priznao da prati serijal o tranziciji koji Dylan snima za TikTok.

Općenito, cijeli profil Dylan Mulvaney je posvećen borbi za prava transrodnih ljudi.

S 25 godina Dylan je postigla brojne uspjehe, postala je pjevačica, glumica, plesačica, komičarka i instruktorica joge s vinyasa certifikatom i rehabilitatorica divljih životinja, a gostovala je i u mjuziklu na Broadwayu pod nazivom 'The Book of Mormon'.

Tijekom pandemije Dylan je ostala bez posla i vratila se u kuću roditelja. Kako je priznala u jednom intervjuu za strane medije, upravo tada počela se preispitivati o svom identitetu.

Proces tranzicije u ženu na njezinom TikToku je započeo prije manje od godinu dana. Kada je razgovarala s Bidenom bio je to 236. dan tranzicije, a to je znao i on sam.

Kao što je i bilo za očekivati, nisu svi bili oduševljeni radi intervjua Dylana i Bidena. Desničari i radikalni konzervativci iz SAD-a, među kojima je Ben Shapir, danima objavljuju kako zamjeraju predsjedniku što je odlučio biti u intervjuu s transrodnom osobom s TikToka.

Novu transrodnu zvijezdu napala je i Caitlyn Jenner (73), koja je i sama transrodna osoba. Na Twitter profilu podijelila je objavu političarke Marshe Blackburn, desnice.

- Ne smijemo normalizirati ono što radi ova osoba - napisala je Jenner koja se kasnije za objavu ispričala na društvenim mrežama i dodala da je zbog toga dobivala i prijetnje smrću.

