'One Direction' će se ponovno okupiti na pozornici? 'Odličan je to način da odaju počast Liamu'

Britanski mediji navode kako bi organizatori nagrade BRIT mogli na ovogodišnjoj dodjeli odati počast Liamu Payneu, pjevaču grupe 'One Direction', koji je tragično preminuo u listopadu prošle godine. Prethodnih godina je, kao solo izvođač, ali i kao dio grupe, mnogo puta nastupao na dodjelama te nagrade.

- Počast Liamu na ovogodišnjoj dodjeli nagrada izazvala je pravu buku i nagađanja da bi se preostali kolege iz benda One Direction konačno mogli ponovno okupiti na pozornici. Bio bi to sasvim prikladan način da se oda počast Liamu i razgovorima već se radi o tome kako ovaj segment BRIT-a učiniti nezaboravnim - rekao je izvor za The Sun te dodao da je sve i dalje u ranoj fazi razvoja i da će se više toga znati u nadolazećim tjednima.

Payne je u listopadu pao s balkona hotela CasaSur Palermo u Buenos Airesu u Argentini. Obdukcija je utvrdila kako je došlo do unutarnjeg i vanjskog krvarenja tijekom pada te pjevaču nije bilo spasa. Imao je svega 31 godinu.

- Potpuno smo shrvani viješću o Liamovoj smrti. S vremenom, i kada svi budu mogli, bit će više toga za reći. Ali za sada ćemo odvojiti malo vremena da tugujemo i obradimo gubitak našeg brata kojeg smo jako voljeli - pisalo je u izjavi koju su potpisali Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson i Niall Horan, članovi bivše grupe.

Dodjela BRIT Awards 2025. održat će se 1. ožujka u O2 Areni u Londonu. Grupa 'One Direction' osvojila je sedam nagrada na BRITS-u tijekom godina, otkako su osnovani na ITV talent showu 2010.

Danima nakon smrti popularnog pjevača, obožavatelji diljem svijeta su se opraštali od njega brojnim fotografijama, cvijećem, svijećama, porukama... Tako je bilo i u Zagrebu.

Obožavatelji su hodali od Vidikovca do izlaza iz Maksimira te su se okupili kod stepenica na ulazu kod stadiona gdje su odložili svijeće, cvijeće, crteže, fotografije i emotivne poruke koje simboliziraju njihovu ljubav prema Liamu.

Harry, Niall, Zayn i Louis zadnji put su viđeni zajedno na Liamovoj sahrani u studenom.