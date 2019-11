'Onesvijestila sam se kad sam prvi put vidjela svog supruga...'

Doris Dragović (58) u subotu, 30. studenoga prvi će put stati na pozornicu zagrebačke Arene. Iako je koncert rasprodan danima unaprijed, fanovi glavnog pokrovitelja zasipaju molbama za 'još samo dvije karte'.

Glazbenu karijeru počela je u ranim osamdesetima, i to kao članica grupe More. Nekoliko godina poslije krenula je u samostalne vode i to je, pokazalo se, bila dobra odluka, jer joj je svojim hitovima vrata otvorio Zrinko Tutić (64). Tad najvećem hitmejkeru doveo ju je Zoran Škugor.

Foto: Privatni albumI

Prvo pa muško, reklo bi se za evergreen “Željo moja”, prvu pjesmu koju joj je napravio Zrinko. Uslijedili su “Tužna je noć”, “Dajem ti srce”... Hitovi su se nizali jedan za drugim, koje Doris i danas, tridesetak godina poslije, pjeva na nastupima. Baš pjesma “Željo moja” bila je prekretnica u karijeri jer je njome 1986. predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji. Sa Zrinkom je napravila šest albuma, na kojima je nerijetko sudjelovao i Nenad Ninčević, a jedan je bio uspješniji od drugog.

U to vrijeme Doris je bila miljenica nacije. Tad najgledanija zabavna emisija “Sedma noć” često ju je pozivala. I veliki televizijski znalci, Ljudevit Grgurić i Ksenija Urličić, bili su očarani s Doris. Kseniji se posebno svidjela “Marija Magdalena”, koju je za Doris 1999. napisao Tonči Huljić (58). Njome je uvjerljivo trijumfirala na Dori i s velikim očekivanjem krenula na svjetsko natjecanje u Izrael.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Čelična Lady zabavnog programa poslije je rekla da im je vračara prorekla pobjedu. Ekipa se unaprijed veselila pobjedi jer tako su pokazivale i kladionice na Eurosongu. Uslijedio je šok. U pjesmi su, objasnili su im čelnici Eurosonga, bili muški glasovi koji nisu dopušteni na natjecanju. Mogu se čuti samo glasovi koji su na pozornici. Razmišljali su i o diskvalifikaciji, no Doris je Hrvatsku pozicionirala na visoko četvrto mjesto. Uz Maju Blagdan i pjesmu “Sveta ljubav” 1996. Doris je ostvarila visoki plasman, no pobjeda Rajka Dujmića s pjesmom “Rock me” iz 1989. još nije dostignuta.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

- ‘Marija Magdalena’ nije me iznenadila. Za nju sam bila potpuno spremna. Možda je zato bila uspješna i tako silno plijenila pozornost, od Izraela preko svih granica i dalje. Svi odlasci na Eurosong imaju svoje protokole obveza, ponašanja, rasporeda... Meni kao da nisu ni bili potrebni; ja sam sama sebi podigla ljestvicu visoko, visoko. Živjela sam ‘Mariju Magdalenu’. Naravno da me obilježila. Nosim je u sebi i odavno ne znam gdje se odvajamo. Njezinu poruku ne mogu ispričati jedino otpjevati - rekla je Doris prošle godine.

Foto: PR fotografije

Privatni život nikad nije voljela dijeliti s javnošću. Osim zadivljujućom glazbenom karijerom, Doris se može pohvaliti i dugogodišnjim skladnim brakom s nekad poznatim vaterpolistom Marijom Budimirom.

Na vječnu ljubav zakleli su se 1990., a sudbonosni susret bio je na poznatoj splitskoj plaži. Kako je Doris svojedobno pričala, to je bila ljubav na prvi pogled. Često je isticala kako joj je Mario tijekom svih tih godina na estradi bio bezuvjetna pozpora, pružao joj utjehu i nadu u najtežim trenutcima te pomagao da ne “poklekne” u vremenima kada je htjela odustati.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

- Ne sjećam se ničega jer sam bila u nesvijesti. Od njegova pogleda - tako je Doris opisivala prvi susret s vaterpolistom. Obožavatelji su blagonaklono gledali na novi par na sceni. Pjevačica je odlazila na svaku utakmicu i bila najvatrenija navijačica na tribinama, a Mario nije propuštao nijedan koncert. Punila je najveće dvorane, svakodnevno gostovala u najelitnijim emisijama, a njezini albumi bili su među najprodavanijima. Na vrhuncu karijere povukla se iz javnosti jer je sve krenulo nizbrdo.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Kad je 1999. preminuo Franjo Tuđman, Doris kao tad najveća zvijezda, članica HDZ-a i Kraljica Torcide, držala je počasnu stražu uz njegov odar. Istodobno je dogovarala odlazak u Crnu Goru. Na poziv ondašnjeg predsjednika Mila Đukanovića, Doris je dogovorila najunosniju novogodišnju gažu. U Igalu, nadomak Herceg Novom, trebala je pjevati crnogorskoj vrhuški za doček Nove godine i za to dobiti 120.000 ondašnjih maraka.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Kad se vratila u Split, njezin prvi izlazak, na Hajdukovu utakmicu, neslavno je završio. Ogorčeni navijači Torcide javno su je izvrijeđali zbog licemjerja i skinuli je s trona. Doris se otad moglo sresti samo u crkvi. Tu je našla utjehu.

- Crkva mi znači sve. Molitva mi puno znači u svakodnevnom životu. Podsjeća me na to odakle sam došla i gdje idem te tko sam sad - ispričala je svojedobno Dragović.

