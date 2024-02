Oops! U crvenom lateksu kao Britney Spears, Noelle nas je vratila u zlatno doba MTV-ja!

Osječanka Noelle pjesmom „Baby Baby“ otvara nadolazeću Doru, a nekoliko dana prije premijernog nastupa na pozornici HRT-a, Noelle nas je svježim spotom vratila u zlatno doba MTV-ja. Britney, Alliyah i Kylie tri su kraljice milenijskoga popa i rnb-ja kojima je ova rasplesana milenijalka odala počast u svom spotu.

Noelle je bila sama svoja stilistica i pokazala odakle vuče glazbene korijene kao pjevačica, ali i plesačica. Crveni lateks kao Britney u „Oops... I Did It Again“, bijela kapuljača Kylie iz „Can't Get You Out of My Head“ i odjek Aaliyah iz „We Need A Resolution“ raspametit će milenijalsku generaciju, ali i osvojiti nove koje vraćaju ovo glazbeno doba u našu eru.

Foto: Ivan Angebrandt

Nastup na Dori za Noelle je jako važan iskorak i potvrda da njena glazbena karijera ide uzlaznom putanjom i u pravom smjeru.

„Baby Baby“ korak je i bliže albumu prvijencu kojim namjerava okruniti ljeto 2024.

Noelle će u četvrtak 22.2. probiti led na tri večeri scenskog spektakla Dore. Svjetski nagrađivanja koreografkinja i plesačica sprema korake koje će svi htjeti skinuti, a kakvi nam nedostaju u video produkciji.

Foto: Ivan Angebrandt

Dok neumorno traju pripreme za prvu polufinalnu večer, Noelle donosi spot koji su režirali Krešimir Strahonja i Domagoj Oklopčić.

- Dora je najvažniji i najprestižniji glazbeni događaj godine i veliko mi je zadovoljstvo biti dijelom tog spektakla. Samo pojavljivanje na tako velikoj i glamuroznoj pozornici za mene je velika stvar i dodatni motiv. Jako je zahtjevno pjevati i plesati u isto vrijeme ako se to želi izvesti na zadovoljavajućem nivou. Moja koreografija će zbog toga jednim dijelom morati biti podređena pjevanju, jer vokal je ipak na prvom mjestu. 'Baby Baby' je energična pjesma temeljena na odličnom plesnom grooveu, što je meni kao plesačici jako važno. Iako ima taj dramatičan dark electro-pop vibe, a i dalje je to moj prepoznatljivi RnB zvuk koji je na neki način postao moj zaštitni znak – rekla je Noelle