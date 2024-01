Noelle o pripremama za Doru: 'Obećajem puno dobrog plesa, uz mene će biti profesionalci'

Glazba je oduvijek bila neizostavni dio moga života i nikako ne bih mogla zamisliti život bez nje. Od rođenja sam bila okružena glazbom i slušali su se razni žanrovi, rekla nam je glazbenica Noelle, kojoj ipak R'n'B zvuk se izdvojio i postao omiljeni izbor, a na ovogodišnjoj Dori će se natjecati s pjesmom 'Baby Baby'.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Otkad je HRT objavio pjesme i spotove izvođača, koji će se natjecati u borbi za odlazak na Eurosong, među njima se našla i mlada Osječanka Ivana Crnković, umjetničkog imena Noelle.



S pjesmom 'Baby Baby', koja je već nakon prvog tjedna u radijskom eteru ušla u vrh top liste HR TOP 40 i trenutačno treća najemitiranija pjesma s Dore, kaže kako joj odlazak na Doru predstavlja posebnu radost, ali i odgovornost.

- Nastupati na Dori i boriti se za priliku da predstavljaš svoju zemlju na Eurosongu, nije mala stvar i ne događa se tako često. Svakako ću se potruditi opravdati ukazano povjerenje i predstaviti se u najboljem mogućem izdanju – rekla nam je Noelle, koja priznaje potajno se nadala prolazu.

Foto: Marko Dzavic

Ovo joj je prva Dora

Iako otkriva kako Doru nije uopće imala u planu, zbog manjka slobodnog vremena, kaže nam, da se sasvim slučajno posložilo snimanje pjesama te joj je upravo 'Baby Baby' zapela za uho.

- Osvojio me njen plesni ritam i zarazna melodija refrena. Ima taj retro dark electro pop dramatičan vibe što ju izdvaja od ostalih pjesama. Odmah sam osjetila da je to prava pjesma s kojom se želim predstaviti! - objasnila nam je mlada Osječanka.

Foto: Marko Dzavic

Pripreme za Doru su krenule odmah kako ništa ne bi prepustila slučaju. Budući da joj je ovo prva Dora, nada se ne i zadnja, prisjetila se Noelle i pjesme 'Bye Bye', koja nije prošla selekciju žirija na prošlogodišnjoj Dori. Pomela je ljestvice HR TOP 40, a čak punih pet tjedana bila je na prvom mjestu po slušanosti.

- Vjerovala sam u tu pjesmu i uložila puno emocije i truda te polagala velike nade. Ali, sve bih ponovila. Ipak, nekada se u životu događaju stvari kada baš i ne ide sve onako kako očekujemo i zamislimo – priznala je glazbenica. Dodaje kako ne zamjera što nije prošla dalje, a njezina pjesma je polučila izvanredan uspjeh kod publike te je zbog toga neizmjerno sretna i zadovoljna, jer kaže, reakcija publike je za nju najvažnija.

Foto: igor miličić

Vodi svoj plesni studio već 12 godina

Glazbenica, čiji su pjevački uzori Whitney Houston i Jaques Houdek, zaljubljenica je plesa. Noelle već 12 godina vodi svoj plesni studio Illusion, na čak tri lokacije i gradi pjevačku karijeru, a koliko je izazovno i ona sama nekad priznaje.

- Naporno je i stresno ponekad, ali kada sve dobro posložim i isplaniram, sve se može stići. Nekada nije baš sve onako kako zamislim, ali na kraju sve dobro ispadne – rekla nam je.

Foto: tomislav silovinac

Jedno vrijeme, Noelle je odlučila staviti pauzu na pjevačku karijeru. Njezin izbor je tada bio ples, kome se posvetila stopostotno. No, ljubav prema glazbi koju je naslijedila od oca Berislava, člana OK benda poznatog po hitu 'Kadilak', ipak je kasnije prevladala.

- Želja za pjevanjem cijelo vrijeme tinjala je u meni i morala je jednom isplivati na površinu. To se dogodilo s pjesmom 'Halo', a do kuda će me to dovesti još ni sama ne znam.

Upravo s pjesmom 'Halo' Noelle je prije tri godine osvojila radijski eter te otad njezina karijera kreće uzlaznom putanjom. Pjesma je nastala u vrijeme korone, a na svoj prvi singl, koji je postigao ogroman uspjeh, izuzetno je ponosna.

- Za novog i do tada potpuno nepoznatog izviđača, bio je to fantastičan rezultat i nešto što se ne pamti da je nekom pošlo za rukom – govori nam glazbenica.

Foto: Marko Dzavic

Iako je zbog tadašnjih epidemioloških mjera, bilo izazovno snimiti spot, priznaje nam glazbenica, u njegovoj izradi i realizaciji zaista je uživala. Kako joj je to bio prvi spot, Noelle je od odjeće, koreografije do onih najsitnijih detalja sama isplanirala, a spot je nakon svoje premijere dobio brojne pozitivne komentare.

- Bilo je neopisivo zadovoljstvo i olakšanje kad sam ga pogledala prvi put na TV-u. Bila sam sretna i ponosna jer je ispao stvarno dobro – rekla je.

Pjevala je u grupi Alibi, nakon Franke Batelić

No, prvi izlet u ozbiljnije pjevačke vode, mlada Osječanka počela je u grupi Alibi, gdje je zamijenila Franku Batelić i preuzela mikrofon. Nakon što je grupa napravila zapažen uspjeh na Dori 2010. godine, Noelle se prijavila na audiciju i prošla.

- Najdraža uspomena s grupom mi je nastup na prepunom Trgu bana Josipa Jelačića, na koncertu za Anu Rukavinu. To je bio moj prvi javni nastup! - podijelila je Noelle i dodala kako zbog previše privatnih i poslovnih obaveza, ona i Franka se manje susreću, no ostale su dobre te vrlo rado popričaju i podijele iskustva.

Foto: Marko Dzavic

Svoj najdraži nastup pamti onaj prošlogodišnji na CMC festivalu u Vodicama, a za ona neugodna iskustva, priznaje, uvijek pokuša ostati smirena. Pamti samo nekoliko problema s mikrofonom, koje je uspjela riješiti tijekom izvedbe.

- Ogroman broj ljudi i njihov aplauz je zaista prekrasan osjećaj koji ti nahrani dušu pozitivom i napuni baterije za daljnji rad – rekla je te dodala kako za nastupe uvijek ima malenu tremu, koju smatra pozitivnom stvari.

Foto: Marko Dzavic

- U glavi prolazim kroz koreografiju, a uvijek se javlja uzbuđenje i dašak treme. No kad nastup krene, ona odjednom nestane, a adrenalin preuzima stvar u svoje ruke - objasnila je.

'Ne bih mijenjala svoj Osijek'

Iako Noelle čeka puno rada i pripreme, priznaje kako je doći do Dore i dosadašnjeg uspjeha bilo daleko teže iz Osijeka.

- 'Daleko od očiju, daleko od srca' najbolje opisuje moju situaciju. Svaki dolazak na bilo kakvo događanje u Zagreb, od mene iziskuje naporno putovanje i remeti moje svakodnevne poslovne obaveze. Ipak, to je moj put i odabrala sam ga – govori nam glazbenica te dodaje kako svoj Osijek ne bi zamijenila ni jednim drugim.

- No nikad ne reci nikad. Život piše romane, tako da ostavljam odškrinuta vrata za moguće preseljenje. Razlog mora biti stvarno ogroman da bi bio toga vrijedan – otkrila je.

Osim pjevanja i plesa, koje je pretvorila u svoj posao i životni stil, Noelle priznaje da „puni baterije” u prirodi, ponekim dobrim filmom ili knjigom. Ali kaže, najviše od svega joj je važno provesti kvalitetno vrijeme s obitelji, koja joj je velika podrška u karijeri.

Foto: Marko Dzavic

Planovi su joj bili da na pozornici uz nju budu prijatelji, vrhunski plesači no zbog pravila organizatora prisiljena je nastup osmisliti ispočetka.

- Ono što sigurno mogu obećati je puno dobrog plesa. Nastup će biti energičan, dinamičan i maštovit. Pjevati i plesati u isto vrijeme zahtjevno je i teško, ali moja koreografija jednim dijelom bit će podređena vokalnoj izvedbi. Dat ću sve od sebe! - rekla nam je.

Foto: DZAVIC

- Još sam mlada i ispred mene je puno ciljeva i želja koje trebam ostvariti – objasnila je.

Rasplesana Noelle želi da kroz njezine pjesme ljudi dožive i svoju priču, naravno uz neizostavni dobar „beat” koji ih pokreće na ples.

- Trudimo se da pjesme imaju pozitivnu poruku koja će nekome pomoći prebroditi problem ili životnu situaciju na lakši i bezbolniji način – objasnila je.

Foto: Marko Dzavic

Nakon Dore želi izbaciti svoj prvi album

Osim dobrog ritma, planira ostati vjerna svom zvuku, ali i pratiti svjetske trendove. Već smo čuli da dobro plovi u pop R'n'B zvuku, a kaže da se u njemu najbolje i osjeća. Postao je njezin zaštitni znak i ono po čemu se izdvaja od ostalih na domaćoj glazbenoj sceni, a spremna je i okušati se u nečem novom.

- Bitno mi je samo da publika i slušatelji to odlično prihvate. Ipak su oni ti zbog kojih stvaramo i radimo. Bez sretne i zadovoljne publike naš rad ne bi imao nikakvog smisla – objasnila nam je.

Foto: Marko Dzavic

Nakon Dore, ono što možemo očekivati od mlade glazbenice je rad na novim pjesmama i njezinom prvom albumu.

- Vjerujem da će se neke stvari ipak malo ubrzati i da ću kao Noelle uskoro početi nastupati gdje god me pozovu, uz potporu mojih Illusion plesača. To bi bila stepenica više u mojoj glazbenoj karijeri, koju se nadam da ću uspješno savladati – zaključila je.