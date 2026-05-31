Komentari 4
Opća opasnost za 24sata: Nikad nismo prestajali postojati, samo smo uzeli logičnu stanku...

Piše Meri Tomljanović, Anamarija Burazer,
24sata Zagreb: Opća Opasnost predstavila novog pjevača | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Opća opasnost službeno nastavlja svoj glazbeni put s novim članovima, a u Zagrebu su predstavili i novi materijal. Ipak, mnogi su primijetili kako na druženju nisu bili Pero Galić i Branimir Jovanovac Bani.

Nakon mjeseci šutnje, neizvjesnosti i brojnih pitanja među fanovima, zagrebački Hard Place u subotu navečer je postao mjesto na kojem je Opća opasnost službeno otvorila novo poglavlje svoje više od tri desetljeća duge karijere. Pred prijateljima, suradnicima, kolegama glazbenicima i predstavnicima medija bend je predstavio novu postavu te premijerno izveo singl "Nebo iznad nas", pjesmu koja simbolično označava nastavak puta nakon jednog od najtežih razdoblja u povijesti sastava.

Atmosfera u zagrebačkom rock klubu bila je ispunjena emocijama, uspomenama i podrškom. Među okupljenima su bili članovi Divljih Jagoda, Teške industrije, Zabranjenog pušenja, Jelusicka, Hard Timea, producent Zoran Švigić Švigi te brojni prijatelji benda i suradnici iz Croatia Recordsa.

Ipak, mnogi su primijetili i dva poznata izostanka. Na okupljanju nisu bili dugogodišnji frontmen Pero Galić niti klavijaturist Branimir Jovanovac Bani, koji su nakon turbulentnog razdoblja krenuli svojim glazbenim putevima. Galić se posvetio samostalnoj karijeri i novim autorskim projektima, dok je Bani danas aktivan kao klavijaturist u pratećem bendu Marka Perkovića Thompsona. Bend je i ranije potvrdio da su njih dvojica odlučili nastaviti vlastite glazbene puteve, iako se pričalo i da je došlo do nesuglasica među njima zbog čega su se i razišli. Preostali članovi, Igor Kolić Giga, Vlado Soljačić Sojka i Josip Kamenski Kameni, odlučili su sačuvati ime i nasljeđe Opće opasnosti te krenuti dalje u novom sastavu.

Nakon prerane smrti Slavena Živanovića Žiže, osnivača, gitarista i jednog od zaštitnih znakova benda, budućnost Opće opasnosti bila je neizvjesna. Žižin odlazak ostavio je dubok trag ne samo u bendu nego i među generacijama obožavatelja koji su uz njegove pjesme odrastali. Upravo zato subotnje okupljanje nije bilo tek promocija novog singla, već svojevrsna potvrda da njegova ostavština nastavlja živjeti.

- I konačno, kako kaže i Žižin stih, Opća opasnost opet u tebi non-stop svira - poručili su članovi benda okupljenima. Za 24sata su komentirali kako je došlo do ideje da se Opća opasnost ponovno okupi.

- Opća opasnost kao bend i brend, nikada nije prestala postojati. Uzeli smo logičnu stanku u radu, jer je Žižin prerani odlazak bio previše za sve nas. U svakom smislu. Izgubili smo čovjeka, prijatelja, vođu. Odlučili smo da se iz pijeteta prema njemu i njegovoj obitelji, nećemo oglašavati najmanje godinu dana. Ali prestanak sviranja ni u jednom trenutku nije bio opcija - istaknuli su. Kažu kako je bilo teško uopće zamisliti bend bez Žiže.

- Međutim nakon puno promišljanja i uz silnu podršku fanova, odlučili smo dalje. Nemoguće je jednostavno reći da bi „on tako volio“, ali svi koji su ga poznavali vjeruju da bi njegov stav o ovome bio baš takav - pričaju nam iz benda. 

Novo razdoblje donosi i nova imena. Bendu su se pridružili gitarist Nenad Dujmić Neno iz Županje i pjevač Zoran Mišić Zokz iz Valpova. Obojica su godinama povezani s bendom i domaćom rock scenom, a njihov dolazak mnogi vide kao logičan nastavak priče, a ne pokušaj zamjene nekadašnjih članova.

Neno je poznat po radu s bendovima Sheitans i Finger Trigger Happiness te kao član pratećeg sastava Mije Dimšić, dok iza Zorana Mišića stoji više od dvadeset godina karijere, brojni koncerti, autorski rad i suradnje s glazbenicima diljem regije. Zanimljivo je da je Mišić i ranije surađivao s Općom opasnosti te se godinama spominjao kao jedan od glazbenika koji najbolje razumiju energiju i emociju njihova zvuka. S njima je snimio hit "Tri rijeke" koji je na njihovim koncertima redovito bio jedan od najdražih trenutaka brojnih fanova.

- Zokz se nametnuo kao logično rješenje. Taj čovjek ima sve što treba bendu kao što je Opća opasnost. Glas, karizmu, background i iznimne ljudske kvalitete. U pjevačkom smislu, Pero je podigao letvicu na najviše i nije bilo puno pjevača koji bi mogli nastaviti nakon njega. Zokz je taj - kažu nam iz Opće opasnosti.

Povratak benda prati i novi singl "Nebo iznad nas", čiji su autori Zlatko Grgić Grga i Hrvoje Bogutovac. Riječ je o pjesmi snažne simbolike koja govori o novim počecima, zajedništvu i snazi da se nastavi dalje unatoč gubicima i životnim izazovima.

Članovi benda posebno su naglasili kako Žiža, Pero i Bani ostaju neizostavan dio povijesti Opće opasnosti.

- Žiža, Pero i Bani ostavili su dubok trag u povijesti benda. Neno i Zoki nisu njihova zamjena, oni su sada dio Opće opasnosti i zajedno krećemo dalje - poručili su.

Sudeći prema reakcijama okupljenih u Hard Placeu, podrška novoj postavi ne nedostaje. Dugogodišnji fanovi, kolege glazbenici i prijatelji benda poslali su jasnu poruku da žele vidjeti nastavak priče koja traje još od ratnih devedesetih, kada su u Županji osnovali bend koji će s vremenom postati jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatskog rocka. I sami članovi benda komentirali su koliko im znači podrška obožavatelja.

- Iako ni u jednom trenutku nismo sumnjali u sebe, bend i povratak, ipak nam puno znači nevjerojatna podrška i odjek koji se dogodio. Tisuće i tisuće afirmativnih i pozitivnih poruka na društvenim mrežama daje svojevrsnu potvrdu i snažan vjetar u leđa. Bezbroj privatnih i emotivnih poruka samo je osnažilo bend i dalo nam dodatno gorivo koje ćemo na najjače trošiti na pozornicama. Hvala svim tim dragim ljudima. Hvala i onom zaista malom broju oponenata, cijenimo i važno nam je čuti i njihovo mišljenje ali mi želimo i moramo dalje. Nakon ove eksplozije nema natrag - iskreni su bili u razgovoru. Publika ih veže uz emocije, slavonski rock i velike himne, a komentirali su u kojem smjeru će ići njihov novi materijal.

- Samom činjenicom da više nema klavijatura u postavi benda, zvuk postaje malo čvršći i gitare uz ritam sekciju dobivaju još dominantniju ulogu. Međutim, emocija mora biti, jer pjesma bez emocije nije pjesma. Imamo spreman materijal za više od jednog albuma, novi članovi će imati i autorski doprinos, što nas posebno raduje. Ali i naši prijatelji Grga i Hrca su pripremili nekoliko zaista dobrih pjesama od koji puno očekujemo. Mislimo da će stara publika biti iznimno zadovoljna a da ćemo sa Zokzom i Nenom dobiti i puno novih poklonika - komentirali su.

"Nebo iznad nas" već je dostupno na digitalnim platformama, a Opća opasnost najavila je i nove autorske pjesme te koncertne aktivnosti tijekom narednih mjeseci. 

