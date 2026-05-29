Opća opasnost se vraća nakon stanke: Imaju novog pjevača, javnosti ga zna iz talent showa

Opća opasnost na društvenim je mrežama otkrila veliku novost koja je iznenadila brojne obožavatelje. Nakon stanke radi tragičnog gubitka Slavena Živanovića Žiže, osnivača, gitarista i vođe benda 10. veljače prošle godine, Opća opasnost dolazi do novog poglavlja u karijeri.

Objavili su da se vraćaju na scenu s dva nova člana te su predstavili novi singl 'Nebo iznad nas'. Osim toga, otkrili su da su u međuvremenu još dva člana krenula svojim putem.

Preostali članovi benda, Igor, Sojka i Kameni su odlučili nastaviti dalje, potaknuti podrškom fanova.

- Nakon iznenadnog i preranog odlaska našeg Žiže, osnivača i vođe Opće opasnosti, a prije svega prijatelja koji je ostavio neizbrisivi veliki trag u našim životima, bend je odlučio uzeti stanku. U međuvremenu su Pero i Bani izabrali svoje nove glazbene puteve na kojima im želimo svu sreću. Mi preostali članovi, Igor, Sojka i Kameni, odlučili smo nastaviti kročiti našim već utabanim r'n'r stazama, poštujući volju vojske vjernih fanova i svih dragih ljudi, koji su nam cijelo vrijeme iskazivali podršku i izražavali vjeru u povratak.

I konačno, kako kaže i Žižin stih, Opća opasnost (opet) u tebi non-stop svira - napisali su.

Nakon toga, otkrili su novitete u bendu.

- Sada su s nama u postavi benda dva nova člana. Na gitari Županjac, Nenad Dujmić Neno a za mikrofonom Valpovčanin, Zoran Mišić Zokz. Obojica su naši prijatelji i suradnici, divni ljudi i iskonski rockeri. U bend su unijeli novu energiju i ideje, kojima su dodatno oplemenili sve ono po čemu je Opća opasnost već odavno prepoznatljiva.

Novu pjesmu napisao je njihov novi autorski dvojac, Zlatko Grgić Grga i Hrvoje Bogutovac.

- Svaki novi početak je izazovan i drukčiji. Žiža, Pero i Bani su utisnuli jako duboke pečate u ostavštinu Opće opasnosti. Neno i Zoki nisu njihova zamjena, oni sada čine ovaj bend i možemo im samo reći - momci, dobro nam došli. Gdje će nas odvesti ovo naše novo putovanje? Tko zna, hajdemo vidjeti. Zajedno - napisali su.

Umjesto Pere Galića, glavni vokal sada je Zoran Mišić, kojeg je javnost upoznala u showu 'Hrvatska traži zvijezdu' 2009. godine. Njegov singl 'Gdje si sad' iz 2011. godine i danas se vrti na radijskim postajama, a s Općom opasnosti već je surađivao na pjesmi 'Tri rijeke'.