Opera se vratila na Vis: ’Ovo je povijesni događaj na otoku...’

Govore da su kultura i jezik glavne stvari za opstojnost jednog naroda. Ja mislim da smo mi na ovom kamenu nasred Jadrana kroz ova burna stoljeća opstali iz tog razloga, rekao je Ivo Radica, gradonačelnik Visa, prije početka opere, koja se nakon više od stoljeća vratila na Vis.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na otok su, nakon više od stoljeća izostanka opere, mlade nade splitske i zagrebačke glazbene akademije na "daske koje život znače" od subote navečer donijeli prvu operu G. Rossinija, "La cambiale di matrimonio - Bračna mjenica". Pravi spektakl pod zvijezdama odvijao se u magičnom okruženju tvrđave Batarija, koja ima velik povijesni značaj za Vis, a sagrađena je 1841. u vrijeme austrijske uprave. Danas je utvrda kulturno središte otoka u kojemu se održavaju izložbe, kazališne predstave, pjesničke večeri. Studenti su pod dirigentskom palicom Matea Narančića i u režiji Kristine Grubiše oduševili Višane.

- Osim dirigiranja, našao sam se u poziciji producenta projekta. Sve skupa mi je novo iskustvo, koje se uspjelo realizirati zahvaljujući zajedničkom trudu svih uključenih - rekao je Mateo, student pete godine dirigiranja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Cjelovita operna izvedba izuzetno je kompleksna te zahtijeva režiju, glazbeno ravnanje, soliste, orkestar, scenografiju, kostimografiju, prijevod libreta, majstora rasvjete, inspicijenta te veliku tehničku i organizacijsku podršku. Studenti su se dva tjedna marljivo pripremali.

- Opera koju je Mateo odabrao za rad, 'Bračna mjenica', odličan je izbor za mlade pjevače: razigrana i zabavna, pa pjevačima omogućava pokazivanje vokalnih i scenskih vještina - istaknula je mlada režiserka Kristina.

Povratak opere na Vis predstavlja veliku kulturnu prekretnicu građana, a to što se opere nisu izvodile na otoku, velikim je dijelom bilo uvjetovano i udaljenim geografskim položajem, što je ometao gostovanja već po sebi zahtjevnih predstava. No mladenački trud i entuzijazam ovaj su put to nadvladali, a u publici je bila i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, gradonačelnik Visa, Ivo Radica, i gradonačelnica Komiže, Tonka Ivčević.

- Mi smo s velikim uzbuđenjem potegnuli iz Zagreba da bismo svjedočili jednom povijesnom događaju na ovom predivnom otoku. Ovakvim događanjem i projektom pokazujemo i svjedočimo koliko nam je kultura i umjetnost važna - rekla je ministrica.

Najčitaniji članci