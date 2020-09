Operna kuća Metropolitan će ostati zatvorena do rujna 2021.

<p>Proslavljena operna kuća Metropolitan u New Yorku u srijedu je otkazala sve predstave za sljedeću sezonu i objavila da će ostati zatvorena do rujna 2021. zbog pandemije uzrokovane novim koronavirusom.</p><p>U opernoj kući koja može primiti 3800 gledatelja uobičajeno je da se prikazuje više od 200 predstava godišnje te svake sezone tu kulturnu instituciju posjeti gotovo 800.000 gledatelja, podaci su koje Metropolitan navodi na svom službenom internetskom portalu.</p><p>- Sa žaljenjem vas moramo izvijestiti da je Metropolitan opera donijela iznimno tešku odluku o otkazivanju cijele sezone 2020./'21., zasnovanu na preporukama zdravstvenih djelatnika koji rade kao savjetnici u Met i Lincoln centru, gdje je opera smještena - priopćili su iz ove kulturne institucije.</p><p>Novi korona virus predstavlja jedinstven izazov za mjesta na kojima se održavaju predstave, koncerti i ostala događanja uživo, a vodstvo Metropolitana je odlučilo da ne može nastaviti s predviđenim programom sve dok virus predstavlja rizik.</p><p>- Zbog stotina izvođača koji tijekom proba i predstava moraju biti u bliskom kontaktu te zbog velikog broja gledatelja, donesena je odluka da ne bi bilo sigurno nastaviti s programom sve dok cjepivo ne bude u širokoj primjeni, dok se ne stekne 'imunitet krda', i dok nošenje maski i držanje socijalnog razmaka više neće biti propisane medicinske mjere - priopćili su iz Metropolitana.</p><p>Za razliku od proslavljenje operne kuće, kazališta na Broadwayu, koja su jedna od glavnih turističkih atrakcija u New Yorku, planiraju otvoriti svoja vrata za posjetitelje od siječnja 2021.</p>