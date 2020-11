Opet pod nož: Stavit ću umetke u stražnjicu. Volim velike, čvrste

<p>Vinkovčanka <strong>Josipa Karimović </strong>(25), koja zarađuje na stranici OnlyFans gdje se skida, odgovarala je na pitanja pratitelja. Među ostalim, otkrila je kako se ovim poslom planira baviti sigurno još desetak godina. Također, rekla je da je broj njezina grudnjaka 75E.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Kako se tvoji roditelji nose s tvojim poslom? - upitali su je.</p><p>- A što ja to radim, kradem, ubijam? Ne razumijem ovakva pitanja zaista - odgovorila je.</p><p>Fanove je zanimalo i planira li ova osebujna dama ići na još koju estetsku operaciju.</p><p>- Da, u treći mjesec opet nos, a krajem iduće godine guza napokon - pohvalila se, a potom dodala: 'Volim velike i čvrste guze, ali s obzirom na to da nisam uporna po pitanju vježbanja, iako se to možda promjeni, želim staviti umetke ili kako se kaže 'silikone' u guzu'.</p><p>A evo što kaže koliko je novca dosad dala na estetske operacije.</p><p>- A joooj, to je rupa bez dna - iskrena je.</p><p>Zatim su je pitali: 'Zar nije ljepše imati sve prirodno, nego da vrište operacije?'.</p><p>- Ja osobno volim to, a sada, kako se kaže, 100 ljudi 100 ćudi - poručila je.</p><p>Josipa je otkrila i da je zauzeta.</p><p>- Ako nisi slobodna, što kaže taj za gole slike? - nastavila su se pitanja.</p><p>- Podržava me naravno. To je sve virtualno i zna da volim to i uživam se fotografirati tako - objasnila je.</p><p>Za kraj se osvrnula na davanje novca u dobrotvorne svrhe.</p><p>- Ne volim o tome pričat, niti se hvaliti da sam nekome pomogla. Bitno da ti ljudi i ja znamo to i da nekoga usrećim koliko mogu - zaključila je.</p>