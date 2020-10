'Skidanjem zaradim mjesečno 15 prosječnih hrvatskih plaća...'

Vinkovčanka otkriva i kako ispunjava posebne zahtjeve svojih pretplatnika. 'U samom sam vrhu svjetskih starleta, a cilj mi je da se svrstam među najuspješnije', kaže Josipa

<p>Vinkovčanka <strong>Josipa Karimović </strong>(25) nalazi se među najuspješnijim djevojkama OnlyFans erotske društvene mreže na kojoj skida krpice i zarađuje novac od vrućih fotografija i videa. </p><p>Šira javnost ju je upoznala 2018. tijekom sudjelovanja u showu 'Ženim sina', a bila je i u srpskim 'Parovima'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Profil sam otvorila prije godinu i pol dana na nagovor bliskih ljudi. Na kraju se to ispostavilo kao dobar posao za mene jer se volim fotografirati izazovno. Trudim se dati raznolik sadržaj svojim fanovima. Ovaj mjesec, bez lažne skromnosti, zaradila sam 15 prosječnih hrvatskih plaća. Možda čak i malo više, ali ne bi ulazila u detalje - rekla je Josipa za srpske novine Afera. Dodaje kako je to, s obzirom na trud, i zaslužila te joj je dodatna motivacija da bude još bolja. </p><p>Vinkovčanka otkriva i kako ispunjava posebne zahtjeve svojih pretplatnika. </p><p>- U samom sam vrhu svjetskih starleta, a cilj mi je da se svrstam među najuspješnije - kaže. </p><p>Josipa je na sebi do sada obavila mnoge estetske zahvate, ali to ne skriva.</p><p>- Korigirala sam nos, grudi, jagodice, usne i guzu - priznala je Slavonka visoka 170 centimetara i teška 53 kile fanovima na svom profilu društvene mreže. </p><p>Nedavno je reality zvijezda progovorila i o najtežem periodu svog života.</p><p>- Mojim roditeljima su se dogodile neke stvari u životu i nismo baš imali novca. Ja sam išla u srednju školu i putovala sam svako jutro, za školu sam dobila uvijek nešto sitno, tek toliko da ne budem gladna. Sjećam se jednog perioda, svi su imali najnovije mobitele, a ja sam imala neki stari mobitel na preklapanje i osjećala sam se užasno - rekla je za<a href="https://nacionalonline.rs/2020/10/13/surova-ispovest-prosla-sam-kroz-pakao-o-ovome-nisam-nikom-pricala/"> nacionalonline.rs</a>.</p>