<p>Pjevačica<strong> Ivana Plechinger </strong>(47) osvrnula se na prošlotjedne izbore koji su zbog pandemije korona virusa bili drugačiji. Na biralištima su se poštovale epidemiološke mjere dezinfekcije i socijalne distance. Barem su trebale. Naime, iste su u nekim stožerima čekajući rezultate zaboravili.</p><p>Ivanu je to razljutilo pa je na društvenim mrežama 'oplela' po političarima i podijelila iskustvo svojih dviju prijateljica.</p><p>- Ono što sam primijetila u izbornoj noći je zadivljujuća sposobnost virusa da nestane kad to odgovara svim našim političarima. Dok roditelji ne mogu do svoje djece u bolnice, oni ne nose maske i ne poštuju razmak. Ne od dva metra, niti od dva centimetra! Dok moji kolege glazbenici ne mogu imati koncerte, pobjednici slave i prolaze kroz masu koja ih grli. Dok mi ne smijemo u javni prijevoz bez maske, one za političare u izbornoj noći ne vrijede - započela je Ivana oštro svoju objavu. </p><p>Napomenula je kako sve želi navesti na razmišljanje. Njezine dvije prijateljice imaju iskustva s korona virusom, zbog čega ju je navedeno ponašanje uznemirilo.</p><p>- Jedna je pozitivna. Ona ni čitava njezina obitelj nemaju nikakve simptome, provode vrijeme u izolaciji u groznoj grižnji savjesti što im se to uopće dogodilo. Za drugu se slutilo da ima koronu, jer je bila na 'krivom mjestu u krivo vrijeme'. Zbog sumnje na virus svoju bebu nije mogla vidjeti danima, voljena mama joj je umrla, nije se mogla oprostiti niti s njom, kako bi se nakon predugo vremena saznalo da nije zaražena - napisala je pjevačica.</p><p>Tvrdi kako je ona uvijek za odgovornost te ju cijela situacija jako boli. </p><p>- Mislim da je vrijeme da zahtijevamo da se očituju svi u vlastitom ponašanju, svi do jednog. I dalje ću nositi masku u javnom prijevozu, i dalje ću poštovati zakone, i dalje ću biti oprezna i 'trackati' ruke gelom kad god mislim da to treba, radit ću to po uputama istih onih koji ih se ne drže, a još i više po svojoj savjesti, isto želim i vama. Ali želim također da se po svojoj savjesti ponašaju svi, a ne samo mi - zaključila je Plechinger.</p>