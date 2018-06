Plechinger: 'Nesreća mog sina je sreća, čuvao nam ga je Bog'

Dragi moji, neki su čuli, neki nisu. Da vas odmah rješim muke, sve je u redu. Živ sam, zdrav sam i "maaalo" polomljen hahahaha. No, ne objavljujem ovu fotku samo da vidite kako sam neizmjerno zgodan 😜😂 Već vas želim najozbiljnije podsjetiti da gledate lijevo desno kada prelazite cestu. Ljudi podcjenjuju brzinu i blizinu automobila i mene je to moglo koštati života. Hvala svim anđelima što sam još uvijek tu uz vas. Za mene se ne bojite. Izlazim iz bolnice za tjedan dva, hodat ću opet za 2 mjeseca. Ljudi, čuvajte mi se na cesti. Budite stvarno oprezni. Volim vas puno puno puno i pazite mi se

