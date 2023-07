Oppenheimer i Barbie obaraju rekorde, hoće li dostići deset filmova rekordera po zaradi?

Novi film Barbie s Margot Robbie (33) u ulozi legendarne lutke dominirao je kinima ovaj vikend sa zaradom od 155 milijuna dolara, postavši tako film s najvećom zaradom u 2023., objavio je u nedjelju distributer Wenber Bros. Film Oppenheimer o stvaranju atomske bombe redatelja Christophera Nolana premašio je očekivanja i u američkim kinima zaradio 80.5 milijuna dolara.

Iako se još uvijek ne zna koji će biti profitabilniji do kraja godine, znamo kojih je deset filmova od 1970. godine do danas ostvarilo najveću zaradu.

Avatar odnio pobjedu

Film iz 2009. kojeg je režirao James Cameron (68) smatra se pretečom 3D tehnologije u kinima, a upravo je zbog tog i imao zaradu od 760 milijuna dolara. Cameron je jednom prilikom rekao da je cilj filma otputovati u drugi svijet, baš kao što je to učinio Jake Sully odlaskom u Pandoru.

- Iskustvo gledanja filma je otići na putovanje u novi svijet - rekao je redatelj te objasnio kako su se okrenuli toj tehnologiji: 'Zamišljanje vanzemaljskih likova, nezadovoljstvo filmskom šminkom, s glumcem koji mora biti u šminkerskoj stolici šest sati dnevno. Ova tehnologija ne zamjenjuje aktere. Radi se o dopuštanju glumcima da se transformiraju i osnaživanju da budu kreativni koliko žele', rekao je jednom prilikom James Cameron za Entertainment.

Najtužnija ljubavna priča

Isti redatelj u svojoj je karijeri ostvario nekoliko uspješnica, a jedna od njih je i Titanic koji je zaradio 600 milijuna dolara. Osim što je ostvario golemu zaradu, film o potonuću tad najvećeg broda, bio je nominiran u 14 od 17 mogućih kategorija, a pobijedu je odnio u čak njih 11: film, redatelj, kamera, scenografija, kostimografija, zvuk, zvučni efekti, specijalni efekti, montaža, glazba, pjesma.

- Napravio sam Titanic jer sam želio zaroniti do brodoloma, a ne zato što sam posebno želio snimiti film.Titanic je bio Mount Everest brodoloma i kao ronilac želio sam to učiniti kako treba. Kad sam saznao da su neki drugi ljudi ronili do Titanica kako bi snimili film, rekao sam: 'Snimit ću holivudski film da platim ekspediciju i napravit ću istu stvar', rekao je Cameron jednom prilikom za CNN

- Mislim da je glavna linija pripovijedanje, posao je istraživača otići i biti na udaljenom rubu ljudskog iskustva, a zatim se vratiti i ispričati tu priču - otkrio je.

Uspješnica Christophera Nolana

Osim ovogodišnjeg Oppenheimera, Christopher Nolan (52) imao je još jednu veliku uspješnicu iz 2008. godine, a riječ je o Vitezu tame. Lik Batmana iz stripova DC Comicsa, odnosno drugi dio Nolanova filmskog serijala o Batmanu i nastavak filma Batman: Početak, imao je zaradu od 533 milijuna dolara. Film je zadobio veliku pažnju kad je Heath Ledger, koji je utjelovio Jokera, umro od predoziranja.

Film je samo prvog dana prikazivanja u Australiji zaradio 2,3 milijuna dolara, a svega dva dana nakon, film je ostvario zaradu od preko 18 milijuna dolara.

Najkomercijalniji film 1970-ih

Zvjezdani ratovi IV: Nova nada, film je koji je 1989. uključen u Državni filmski registar zbog kulturnog i povijesnog značenja, a ostvario je zaradu od 460 milijuna dolara. Film je stavljen i na listu 100 najboljih filmova 20. stoljeća. Osim Zlatnog globusa i dvije BAFTE, osvojio je i sedam Oscara.

- Htio sam napraviti avanturistički film koji bi ispunio sva moja dječja maštanja. Tad to možda nisam smio reći, ali fil m je napravljen za 12-godišnjake - otkrio je Lucas jednom prilikom.

Animirani film s najvećom zaradom

Shrek 2 u nekoliko je mjeseci imao zaradu od 390 milijuna dolara, a ta se brojka kasnije 'popela' na 441 milijun dolara. Ljubavna priča Shreka i Fiona pokazala se iznimno profitabilnom s obzirom na to da je u film uloženo 75 milijuna dolara, a zarada se uvećala skoro šest puta. Pretpostavlja se da je drugi dio filma ostvario veći uspjeh od prvog zbog razvoja tehnologije i bolje animacije.

Popis deset filmova koji su imali najveću zaradu

1. Avatar - 760.507.625 milijuna dolara

2. Titanic - 600.788.188 milijuna dolara

3. Vitez tame - 533.345.358 milijuna dolara

4. Zvjezdani ratovi IV: Nova nada - 460.998.007 milijuna dolara

5. Shrek 2 - 441.226.247 milijuna dolara

6. E.T. - 435.110.554 milijuna dolara

7. Zvjezdani ratovi I: Fantomska prijetnja - 431.088.301 milijuna dolara

8. Pirati s Kariba: Mrtvačeva škrinja - 423.315.812 milijuna dolara

9. Spider Man - 373.585.825 milijuna dolara

10. Transformeri: Osveta poraženih - 402.111.870 milijuna dolara