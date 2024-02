Oppenheimer nakon nagrade SAG-a sve bliže dobitku Oscara

Povijesni filmski ep Oppenheimer osvojio je nekoliko trofeja u subotu u Hollywoodu na dodjeli nagrada udruženja filmskih i televizijskih glumaca SAG, povećavajući izglede filma za Oscara za najbolji film sljedećeg mjeseca.

Film o utrci za izradu prve atomske bombe osvojio je najveću nagradu, za najbolju glumačku postavu, koju su dodijelili članovi sindikata glumaca SAG-AFTRA na svečanosti u Los Angelesu.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Irski glumac Cillian Murphy, u ulozi znanstvenika J. Roberta Oppenheimera, osvojio je nagradu za najboljeg filmskog glumca, a njegov kolega Robert Downey Jr. za najboljeg sporednog glumca.

Murphy je rekao da se ovom profesijom počeo baviti nakon što je pokušao ostvariti glazbenu karijeru i često se osjećao kao "uljez". "Ovo za mene ima poseban značaj jer dolazi od vas", rekao je Murphy kolegama glumcima primajući nagradu.

Foto: YouTube/Screenshot

Odabiri SAG-AFTRA-e pomno su praćeni jer glumci čine najveću skupinu glasača za Oscara, glavnu nagradu filmske industrije.

Čini se da je Oppenheimer nezaustavljiv. Drama redatelja Christophera Nolana već je osvojila trofeje na Zlatnom globusu, Filmskoj nagradi Britanske akademije BAFTA i drugdje. U nedjelju će biti objavljena priznanja Udruženja američkih producenata, još jednog ključnog pokazatelja pobjednika nagrade Oscar.

Nagrada SAG-a za najbolju glumicu otišla je Lily Gladstone, zvijezdi filma Ubojice cvjetnog mjeseca. Gladstone je glumila pripadnicu indijanske zajednice Osage koja je u Oklahomi 1920-ih pretrpjela niz ubojstava zbog zemlje bogate naftom.

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA

"Prijatelji, kolege glumci, osjećam dobro koje činite", rekla je Gladstone. "Donosimo empatiju u svijet kojemu je toliko potrebna."

Da'Vine Joy Randolph osvojila je nagradu za sporednu glumicu za lik ožalošćene majke u filmu The Holdovers. "Kakav je blagoslov moći raditi to što radimo. Svaki dan se budim preplavljena zahvalnošću što sam glumica", rekla je Randolph.

Dodjela se po prvi put uživo prenosila na Netflixu, što je dio nastojanja tvrtke da proširi svoj program uživo.

Sindikat SAG-AFTRA prošle je godine organizirao četveromjesečni štrajk protiv holivudskih studija u borbi za veće plaće i zaštitu od umjetne inteligencije.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

"Posebno mi je drago biti ovdje s vama ovom prilikom nakon što smo prošli kroz vrlo teško razdoblje štrajka", rekao je glumac Idris Elba u uvodnom obraćanju.

U televizijskim kategorijama, drama o restoranu The Bear TV kanala FX osvojila je nagradu za najbolju glumačku postavu u kategoriji TV komedije i glumačke počasti za zvijezde Jeremyja Allena Whitea i Ayo Edebiri.

“Velika mi je čast biti dio ove zajednice,” rekao je White. "Želio sam to cijeli život. Nisam imao plan B."

HBO-ovo Nasljeđe osiguralo si je titulu najbolje TV drame za posljednju sezonu, o borbi za kontrolu nad obiteljskom medijskom dinastijom.

Foto: Marechal Aurore/ABACA

Elizabeth Debicki, koja je glumila princezu Dianu u Netflixovoj seriji Kruna, osvojila je nagradu za najbolju glumicu u TV drami. Zvijezda serije The Last of Us Pedro Pascal proglašen je najboljim glumcem u TV drami i djelovao zaprepašteno došetavši se na pozornicu.

"Pripit sam", rekao je Pascal dok je držao svoj trofej. "Mislio sam da se mogu napiti... Sad pravim budalu od sebe. Hvala vam puno!"

SAG-AFTRA je također dodijelila priznanje za životno djelo Barbri Streisand, nagrađivanoj glumici, producentici, redateljici, pjevačici i spisateljici.