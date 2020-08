'Oprosti mi majko': Tarapana band su prije snimanja spota po Italiji testirali na korona virus

Navikli smo na brojna putovanja i fale nam publika i nastupi, ali mislimo da je zdravlje nas i bližnjih najbitnije te se nadamo da će uskoro sve ovo biti iza nas, kaže Frano Pehar, pjevač grupe Tarapana

<p>'Oprosti mi, majko' naziv je novog singla mladog <strong>Tarapana Banda</strong>. Prvi je to singl nakon debitantskog albuma 'Ja sam na te ponosan', nazvanog po istoimenom hitu u suradnji s <strong>Matom Bulićem </strong>(63).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Kada mi je Dušan Bačić pustio prve taktove pjesme nisam mogao sakriti emocije jer ovu pjesmu doživljavam kao neku svoju priču. Stih 'što svio sam gnijezdo daleko od tebe', podsjetio me na moj veliki korak koji sam napravio sa samo 14 godina i odlučio iz Međugorja doći u Zagreb u gimnaziju. Tog se razdoblja sjećam kao teškog ali ujedno i ključnog jer samostalnost, odlučnost i disciplina su mi puno pomogle kroz studij i glazbenu karijeru - kaže <strong>Frano Pehar </strong>(27), pjevač grupe Tarapana.</p><p>Dodaje kako je pjesmu otpjevao u jednom dahu i dao sve od sebe da bi svi oni koji su kilometrima daleko od voljenih osjetili emociju pjesme.</p><p><strong>POGLEDAJTE SPOT:</strong></p><p>- Tekst, koji je svojevrsna oda svim mamama, nosi sa sobom sjetnu notu i zaista svaki put kad čujem pjesmu me iznova osvoji. Vjerujem da će se svima svidjeti pjesma i da će osjetiti njeno bilo - ističe Pehar. Spot je nastao u režiji basista grupe <strong>Roka Mavera, </strong>a<strong> </strong>snimali su ga sredinom kolovoza u Sloveniji i Italiji. Bilo je to, kažu, jako zanimljivo iskustvo u današnje vrijeme.</p><p>- Prva prepreka bio je test na Covid-19 koji smo morali obaviti da odemo u susjednu Sloveniju. Test je na sreću bio negativan pa smo proveli nekoliko dana snimajući kadrove za spot. Spot prikazuje emotivnu priču između mame i sina i vjerujemo da nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Dio kadrova spota sniman je u Italiji, odnosno brdu iznad Trsta i moram priznati da je bilo nevjerojatno nakon nekoliko mjeseci zatvaranja doći u drugu zemlju i snimati spot - kaže Frano. Dodaje kako im situacija s koronom pada jako teško.</p><p>- Navikli smo na brojna putovanja i fale nam publika i nastupi, ali mislimo da je zdravlje nas i bližnjih najbitnije te se nadamo da će uskoro sve ovo biti iza nas. Budući da smo prošlu godinu gotovo svaki vikend imali nastup, a godinu završili onim u Vancouveru u Kanadi, jako nam je bilo teško naviknuti se da nekoliko mjeseci moramo biti doma. Imamo tu sreću da je naša publika cijelo vrijeme bila uz nas i da je naš album zadnjih pola godine bio jedan od najprodavanijih domaćih albuma. Uistinu je bilo impresivno vidjeti da smo u ovo ludo vrijeme tjednima u Top 5 najprodavanijih izdanja u državi i toliko smo ponosni na našu publiku da jedva čekamo stati na pozornicu, zapjevati i što prije se vratiti na 'staro normalno' - kaže Frano.</p><p>Pjesmu 'Oprosti mi, majko' autorski potpisuje <strong>Dušan Bačić</strong>, dok je za aranžman zadužen <strong>Bojan Dragojević</strong>.</p>