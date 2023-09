Optužili je da je otela vlastitog sina, a ona uživa s 40 godina mlađim dečkom u Francuskoj...

Pjevačica Cher (77) došla je na pariški Tjedan mode u društvu dečka Alexandera Edwardsa (37), gdje su u četvrtak posjetili modnu reviju brenda Givenchy. Unatoč glasinama o prekidu koje su se pojavile nedavno, zajedničkim dolaskom u Pariz potvrdili su da su još uvijek u vezi.

Oboje su bili nasmijani i nisu mogli sakriti zaljubljenost, a uskladili su i modne kombinacije. Cher je nosila kožni crni sako, bijelu majicu i crne duge hlače, a Alexander je odabrao klasično crno odijelo. Dan prije su prisustvovali i reviji Balmaina, gdje su oboje došli u bijelo-crnim kombinacijama.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Inače, glasine o njihovom prekidu su se pojavile u svibnju, kada je izvor za TMZ rekao da su prekinuli prije nekoliko tjedana. Nekoliko mjeseci kasnije su se zajedno pojavili u javnosti kada su izašli na večeru na Beverly Hillsu. Par se držao za ruke kada su izlazili iz restorana, a onda su zajedno odšetali do auta.

Za njihovu se vezu saznalo prošle godine, a brojni su komentirali razliku u godinama. Cher se i sama osvrnula na ovu temu te rekla da se odlično slažu.

- Pa, na papiru je to pomalo smiješno, ali u stvarnosti se odlično slažemo. On je fantastičan, a ja ne dajem muškarcima kvalitete koje ne zaslužuju. Vrlo je ljubazan, pametan, talentiran i stvarno je zabavan. A i mislim da je prilično zgodan - rekla je u 'The Kelly Clarkson Showu'.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Podsjetimo, Cher se ovih dana suočava i s optužbama da je otela svog sina 2022. godine. Kako piše Daily Mail, unajmila je četvoricu muškaraca da otmu njezinog sina kako se ne bi pomirio sa suprugom od koje se razvodi. Njen sin, Elijah Blue Allman, je 2021. godine podnio zahtjev za razvod od Marie Angele King, ali su se pomirili godinu dana nakon na 12 dana. Nakon toga su četiri muškarca ušla u njihovu hotelsku sobu u 'LA-eu Chateau Marmont Hotelu' 30. studenog te navodno oteli Allmana.