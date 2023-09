Cher se pomirila s 40 godina mlađim producentom: Prekinuli u svibnju, sad se držali za ruke

Pjevačica Cher (77) viđena je u izlasku s producentom Alexanderom Edwardsom (37), par mjeseci nakon što se saznalo za njihov prekid.

Par su uhvatili na Beverly Hillsu, gdje su izašli na večeru s pjevačem J Balvinom i njegovom djevojkom Valentinom Ferrer te s reperom Tygom. Nakon večere su se držali za ruke, a oboje su bili odjeveni u crno.

Cher i Alexander zajedno su sjeli u automobil, a on joj je čak otvorio i vrata. U autu su se neprestano smješkali i šaptali jedno drugome. Paparazzi su pitali producenta jesu se pomirili, na što se on samo nasmijao, prenosi Page Six.

Kako je pisao TMZ, par je prekinuo u svibnju ove godine, kratko nakon što su se prvi put zajedno pojavili na crvenom tepihu.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

Za njihovu se vezu saznalo 2022. godine kada su se nakon izlaska držali za ruke. Neko se vrijeme nagađalo i da su zaručeni jer je pjevačica nosila dijamantni prsten u vrijednosti od otprilike 250.000 dolara.