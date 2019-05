Opuštena atmosfera i odlična klopa Panti donijele tri desetke

Nakon prve epizode kulinarskog showa 'Večera za 5 na selu' i ukusne večere kod Jasne Matić (55) u Žikovićima na kojoj su kandidati proveli prve zajedničke trenutke, sljedeći je kandidat dobio priliku svojim specijalitetima zadiviti konkurenciju. Riječ je o 'istarskom celebrityju' Vladimiru Pantović Panti (60), kojega gledatelji već poznaju iz emisija 'Večera z a 5' i 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' i koji je kuhao za bivše premijere i pjevače te ostale poznate osobe.

Ribar Panta za sebe kaže da je 'morski čovik koji ide vani i kad je grdo i kad je lipo', voli pecati 'lukave ribe' poput orade, koju potom najradije spravlja unucima. Otkriva da voli i poljoprivredu, ali tu se mora puno raditi - radije ode na barku i od jutra do mraka uživa na moru, pa čak i ako ništa ne zagrize!

Foto: RTL

- Ja bez mora ne mogu, kao što ne mogu bez Istre i Poreča - kaže.

Panta je u malom naselju Mugeba sagradio tradicionalnu istarsku konobu, gdje će ugostiti kandidate.

- Tu odmaram dušu i tijelo - rekao je i dodao kako najviše voli kuhati sam iako je i njegova supruga vrsna kuharica. Nakon odlaska u ribarnicu i slastičarnicu Panta je počeo pripremati svoj jelovnik, a za predjelo je odabrao La Parenzanu, glavno jelo zove se Trio gušti, a desert Frutti di campagna.

- Ovo mi djeluje obećavajuće, mislim da ćemo se večeras fino najesti i zabaviti - komentirala je Jasna.

Foto: Morana Lerga

Potom je Panta počeo pripremati predjelo koje se sastojalo od čak pet dijelova; paštete od tune, paštete od dimljenog lososa, koktela od gambera te ribe - list i srdele! Glavno jelo uključivalo je sočne plodove mora kao što su rakovice, škampi i gamberi. Za kuhanje je koristio kuhače na kojima je dobivao ocjene u emisiji 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' koje je nazvao prema članovima žirija - Špiček, Željka i Ivan.

- Miješat ću sa Špičekom - rekao je Panta. A dok se kuhalo glavno jelo, prešao je na desert - napravio je košaricu od dinje, koju će ispuniti sladoledom i voćem.

Stol je uredio s morskim motivima i gosti su počeli pristizati. Prvo su popili aperitiv i nazdravili za dobru večeru.

Foto: Morana Lerga

- Kako je Panta to sve uredio, mene je to začudilo jer nisam naučena na tako nešto, više sam seljačko dite. Meni je to sve djelovalo kao za neku gospodu i bilo je odlično - rekla je Zdenka (48), a potom su počeli s predjelom.

- Panta je svojim jelom uspio biti i edukativan - komentirao je Kiki (33) razgovor o La Parenzani.

- Što ćemo s tobom danas? - pitala je Jasna Karlu (25), koja je ipak odlučila kušati od svega pomalo.

Foto: RTL

- Probala sam i normalno da mi je bilo čudno, šest godina je prošlo otkako nisam jela meso i ribu - rekla je i otkrila da joj je najviše smetao miris ribe, a Zdenka je također dala svoj sud o predjelu:

- Sve mi je to bilo previše moderno - no s oduševljenjem je slušala Pantu dok je govorio o blagodatima ikre.

- Ikra su ti od raka jaja. Jaja ti moraju ostati u ustima. Kad pojedem pet ovoga, mogu se seksati tri minute bez prestanka - otkrio je Panta, a Zdenka dodala: 'Daj mi još onda!'

Uslijedilo je glavno jelo, a Zdenka je i dalje bila začuđena.

- Za mene su to sve neke životinje, sliče na neke skakavce..., neću reći da smo mi zaostali, ali ponavljam da nisam bila naučena tako jesti - rekla je Zdenka za jelo Trio gušti. Ni Karla neće ostati gladna jer joj je Panta skuhao kukuruz, a jela je i paštu.

Foto: RTL

- Želio sam staviti more na pijat - govorio je domaćin dok su mu ostali kandidati hvalili njegov brudet. Na red je došao desert koji je sve oduševio - i okusom i dizajnom!

- To mi je bio najbolji dio večere - rekla je Karla, a Jasna je dodala: 'Bio mu je savršen sladoled i sve pa ćemo zanemariti kič na kič, to uopće nije bitno, bitno je ono što stavimo u usta'.

Panta je poslije večere pripremio još jedno iznenađenje - za njih su zapjevale Kaštelirke, a potom su svi zaplesali. Nakon opuštenog druženja uslijedilo je ocjenjivanje. Zdenka je Panti dala osam bodova, a za Karlu, Kristijana i Jasnu - Panta je kuhao za čistu desetku! Panta je također zadovoljan i rekao je: 'Desetku bih dao svima nama, ne sebi'.