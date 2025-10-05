Obavijesti

VELIKI HUMANITARAC

Organizator "Live Aida" odgojio je kćer ljubavnika svoje pokojne supruge nakon njihove smrti

Organizator "Live Aida" odgojio je kćer ljubavnika svoje pokojne supruge nakon njihove smrti
Bob Geldof u društvu supruge i bubnjara grupe Queen prošetao Dubrovnikom | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Bob Geldof proslavio se kao frontmen benda Boomtown Rats krajem 70-ih godina, a glazbenik je važna figura u organiziranju Live Aida 1985. godine. Vodio je zanimljiv privatni život, a pokazao se i kao čovjek velika srca nekoliko puta.

Robert Frederick Zenon Geldof rođen je u Irskoj 5. listopada 1951. godine, gdje je i odrastao. Majka mu je preminula kada je Bobu bilo samo šest godina, a tijekom tinejdžerskih godina često je upadao u nevolje radi nestašnog ponašanja. U srednjoj školi su ga kolege maltretirale zbog toga što je bio siromašan te su se rugali njegovom srednjem imenu. Nakon srednje škole odselio je u Englesku te kasnije i Kanadu, gdje je radio kao novinar. Godine 1975. vratio se u Irsku te je okupio bend Boomtown Rats, kojeg su mediji od početaka svrstavali u punk pokret. "Rat Trap" i "I Don't Like Mondays" do danas su ostali njihovi najpoznatiji singlovi. Geldof je raspustio bend 1986. godine kako bi ganjao samostalnu karijeru, no kasnije su se nekoliko puta okupili i do danas su ostali aktivni.

Među brojnim priznanjima i nagradama koje je dobio tijekom karijere, Geldof je inače i vlasnik Porina. Naime, 2020. godine dobio je  nagradu Porin – Special Merit Award za posebna dostignuća u glazbi, koja se inače dodjeljuje glazbenicima koji su mijenjali povijest. 

Veliki humanitarac

Njegovi najpoznatiji glazbeni angažmani zapravo nisu izravno povezani s matičnim bendom s kojim je krenuo. Bob se početkom 80-ih počeo baviti humanitarnim nastupima, a 1984. je reagirao na vapaj pomoći novinara BBC-a Michaela Buerka koji je svjedočio gladi u Etiopiji. Buerk je pozvao glazbene zvijezde da pomognu gladnima u Africi, a Geldof je skupa s Midgeom Ureom iz benda Ultravox napisao pjesmu "Do They Know It's Christmas?" kako bi prikupio pomoć. Pjesma je snimljena u samo jednome danu 25. studenog 1984. u Londonu. Geldof i Ure su okupili veliki broj glazbenika te su oformili Band Aid. Singl je već u prvom tjednu srušio rekorde top ljestvica te je postao najprodavaniji singl tog vremena. 

Special performance of the musical "Just For One Day" at the Shaftesbury Theatre, in London
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Glazbenik se odmah počeo sve više interesirati za situaciju u Africi te je shvatio da samo jedan singl nije dovoljan. Geldof i Ure potom su godinu kasnije organizirali Live Aid, veliki festival koji se u isto vrijeme događao na dva kontinenta - u SAD-u i Velikoj Britaniji. Zahvaljujući BBC-u koji je bio spreman 16 sati emitirati koncert na televiziji i radiju, koncerti su imali izravan prijenos. Gotovo dvije milijarde ljudi toga dana je gledalo program koji je ušao u povijest, a slični koncerti na isti dan su se organizirali diljem svijeta, pa čak i kod nas. Na Live Aidu su nastupale legende rock glazbe uključujući Queen, Status Quo, Davida Bowieja, U2, Madonna, Bob Dylan i brojni drugi. 

Geldof je svojim aktivizmom kasnije prikupio veliki novac za zemlje trećeg svijeta, a organizirao je još nekoliko humanitarnih koncerata te je pokrenuo Live 8 projekt 2008. godine. 

Buran ljubavni život prepun tragedija

Glazbenik je medijima nerijetko bio zanimljiv i zbog privatnog života. Dugi niz godina ljubio je Paulu Yates, glazbenu novinarku koja je 80-ih bila među poznatijima u svijetu. Par se upoznao u vrijeme najveće slave benda The Boomtown Rats, a Yates je bila njihova velika obožavateljica. Vezu su započeli 1976. kada je ona otputovala u Pariz kako bi ga iznenadila dok je s bendom ondje nastupao. 

Kćer Fifi Trixibelle Geldof dobili su prije nego što su se vjenčali, a pred oltar su stali 1986. godine u Las Vegasu. U braku su dobili još dvije kćeri, Peaches i Pixie. Paula Yates je 1985. godine upoznala frontmena australskog benda INXS, Michaela Hutchencea, no tek godinama kasnije taj se susret ispostavio fatalnim. Geldofa je 1995. ostavila upravo zbog Michaela, a službeno su se rastali godinu kasnije.

Bob Geldof u društvu supruge i bubnjara grupe Queen prošetao Dubrovnikom
Bob Geldof u društvu supruge i bubnjara grupe Queen prošetao Dubrovnikom | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Slavna novinarka i australski glazbenik dobili su kćer Tiger Lily u srpnju 1996. godine, a samo godinu kasnije Hutchence si je oduzeo život u hotelskoj sobi u Sydneyju. Paula Yates je preminula 2000. godine od posljedica predoziranja, a njezin bivši suprug preuzeo je skrbništvo nad svom djecom. Bio je skrbnik Tiger Lily te ju je kasnije posvojio. 

Tragedije u njegovoj obitelji nisu stale. U travnju 2014. godine Geldofova kćer Peaches je preminula u dobi od 25 godina od posljedica predoziranja heroinom. Glazbenik je tada govorio da su svi shrvani od boli te se jedno vrijeme klonio medija.

S francuskom glumicom Jeanne Marine glazbenik je hodao 18 godina prije nego što su se zaručili, a pred oltar su stali 2015. godine. I dalje su skupa, a žive u južnom dijelu Londona s obitelji. 

