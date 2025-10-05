Organizator "Live Aida" odgojio je kćer ljubavnika svoje pokojne supruge nakon njihove smrti

Robert Frederick Zenon Geldof rođen je u Irskoj 5. listopada 1951. godine, gdje je i odrastao. Majka mu je preminula kada je Bobu bilo samo šest godina, a tijekom tinejdžerskih godina često je upadao u nevolje radi nestašnog ponašanja. U srednjoj školi su ga kolege maltretirale zbog toga što je bio siromašan te su se rugali njegovom srednjem imenu. Nakon srednje škole odselio je u Englesku te kasnije i Kanadu, gdje je radio kao novinar. Godine 1975. vratio se u Irsku te je okupio bend Boomtown Rats, kojeg su mediji od početaka svrstavali u punk pokret. "Rat Trap" i "I Don't Like Mondays" do danas su ostali njihovi najpoznatiji singlovi. Geldof je raspustio bend 1986. godine kako bi ganjao samostalnu karijeru, no kasnije su se nekoliko puta okupili i do danas su ostali aktivni.

Među brojnim priznanjima i nagradama koje je dobio tijekom karijere, Geldof je inače i vlasnik Porina. Naime, 2020. godine dobio je nagradu Porin – Special Merit Award za posebna dostignuća u glazbi, koja se inače dodjeljuje glazbenicima koji su mijenjali povijest.

Veliki humanitarac

Njegovi najpoznatiji glazbeni angažmani zapravo nisu izravno povezani s matičnim bendom s kojim je krenuo. Bob se početkom 80-ih počeo baviti humanitarnim nastupima, a 1984. je reagirao na vapaj pomoći novinara BBC-a Michaela Buerka koji je svjedočio gladi u Etiopiji. Buerk je pozvao glazbene zvijezde da pomognu gladnima u Africi, a Geldof je skupa s Midgeom Ureom iz benda Ultravox napisao pjesmu "Do They Know It's Christmas?" kako bi prikupio pomoć. Pjesma je snimljena u samo jednome danu 25. studenog 1984. u Londonu. Geldof i Ure su okupili veliki broj glazbenika te su oformili Band Aid. Singl je već u prvom tjednu srušio rekorde top ljestvica te je postao najprodavaniji singl tog vremena.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Glazbenik se odmah počeo sve više interesirati za situaciju u Africi te je shvatio da samo jedan singl nije dovoljan. Geldof i Ure potom su godinu kasnije organizirali Live Aid, veliki festival koji se u isto vrijeme događao na dva kontinenta - u SAD-u i Velikoj Britaniji. Zahvaljujući BBC-u koji je bio spreman 16 sati emitirati koncert na televiziji i radiju, koncerti su imali izravan prijenos. Gotovo dvije milijarde ljudi toga dana je gledalo program koji je ušao u povijest, a slični koncerti na isti dan su se organizirali diljem svijeta, pa čak i kod nas. Na Live Aidu su nastupale legende rock glazbe uključujući Queen, Status Quo, Davida Bowieja, U2, Madonna, Bob Dylan i brojni drugi.

Geldof je svojim aktivizmom kasnije prikupio veliki novac za zemlje trećeg svijeta, a organizirao je još nekoliko humanitarnih koncerata te je pokrenuo Live 8 projekt 2008. godine.

Buran ljubavni život prepun tragedija

Glazbenik je medijima nerijetko bio zanimljiv i zbog privatnog života. Dugi niz godina ljubio je Paulu Yates, glazbenu novinarku koja je 80-ih bila među poznatijima u svijetu. Par se upoznao u vrijeme najveće slave benda The Boomtown Rats, a Yates je bila njihova velika obožavateljica. Vezu su započeli 1976. kada je ona otputovala u Pariz kako bi ga iznenadila dok je s bendom ondje nastupao.

Kćer Fifi Trixibelle Geldof dobili su prije nego što su se vjenčali, a pred oltar su stali 1986. godine u Las Vegasu. U braku su dobili još dvije kćeri, Peaches i Pixie. Paula Yates je 1985. godine upoznala frontmena australskog benda INXS, Michaela Hutchencea, no tek godinama kasnije taj se susret ispostavio fatalnim. Geldofa je 1995. ostavila upravo zbog Michaela, a službeno su se rastali godinu kasnije.

Bob Geldof u društvu supruge i bubnjara grupe Queen prošetao Dubrovnikom | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Slavna novinarka i australski glazbenik dobili su kćer Tiger Lily u srpnju 1996. godine, a samo godinu kasnije Hutchence si je oduzeo život u hotelskoj sobi u Sydneyju. Paula Yates je preminula 2000. godine od posljedica predoziranja, a njezin bivši suprug preuzeo je skrbništvo nad svom djecom. Bio je skrbnik Tiger Lily te ju je kasnije posvojio.

Tragedije u njegovoj obitelji nisu stale. U travnju 2014. godine Geldofova kćer Peaches je preminula u dobi od 25 godina od posljedica predoziranja heroinom. Glazbenik je tada govorio da su svi shrvani od boli te se jedno vrijeme klonio medija.

S francuskom glumicom Jeanne Marine glazbenik je hodao 18 godina prije nego što su se zaručili, a pred oltar su stali 2015. godine. I dalje su skupa, a žive u južnom dijelu Londona s obitelji.