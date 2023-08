Organizirala vjenčanje Nurkića: 'Bio je jako zahtjevan projekt, a znamo imati bizarnih želja'

Dubrovnik i ove godine privlači mnoge poznate face iz svijeta koje dolaze odmoriti i pokušavaju se sakriti od očiju javnosti. Neki su upravo taj grad odabrali i onim u kojem će izreći sudbonosno 'da'. Među njima se našla i NBA zvijezda Jusuf Nurkić (28), a o njegovu je vjenčanju progovrila Ines Nanić, čijim tim stoji iza najraskošnijih i najskupocjenijih dubrovačkih događaja.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- To je jedan od najzahtjevnijih projekata na koje smo radili, a moja tvrtka postoji već 15 godina. Projekt smo radili s još jednom tvrtkom iz Dubrovnika i to je doista bio posao za dvije agencije te je bila to prava produkcija - priznala je u emisiji RTL Danas.

- To se nekad zvalo 'event management' i takav projekt zahtjeva višemjesečne pripreme. Da je tome tako dovoljno govori da je na sam dan bilo 150 gostiju, a nas u samoj produkciji bilo je 146 - objasnila je Ines koja se osvrnula na zahtjeve bogataša u posljednje vrijeme.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Zahtjevi su se promijenili, ono što je nekad bilo apstraktno, sad je normalno - rekla je i osvrnula se na neke od bizranih trenutaka koje je doživjela s klijentima.

- Najapsurdnije je bilo kada je klijent koji je htio realizirati vjenčanje sina u Dubrovniku - tražio lokaciju za 1000 ljudi. Nakon puna 2 dana hodanja po otocima, tvrđavama, kamenolomima, parkovima, šumama i poljima, ušli smo na Stradun i nije mu bilo jasno zašto odmah tamo nismo došli i zašto na Stradunu ne može organizirati vjenčanje za 1000 ljudi - ispričala je Ines koja je dodala da je svima najbitnije da su zaštićeni od očiju javnosti.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Najveća je stvar privatnost. Visokobudžetni klijenti prije svega to traže i originalnost. Jako je bitno da ono što oni rade njihovi gosti nikad nisu vidjeli prije - otkrila je Ines koja je otkrila da novci nemaju veze s velikim zahtjevima te da su se čak našli u situacijama kada su im klijenti s puno manje budžeta bili nerazumniji nego oni s punijim džepovima.

Podsjetimo, Nurkić se vjenčao s dugogodišnjom partnericom Eminom Durić, a njihov poseban dan okupio je brojna poznata lica na tvrđavi Lovrijenac.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Među uzvanicima su bili: Lejla Filipović i Tarik Filipović, Enis Bešlagić i supruga Sabina, Viktorija i Dino Rađa, Goran Bogdan s partnericom Jovanom Stojiljković. Sve okupljene tu je večer pjesmom zabavljao Petar Grašo.