Ornela Vištica: 'Kolinda mi je rekla kako da postanem ona...'

Iako je nedavno imala operaciju, bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović došla je pogledati premijernu predstavu i istinski se nasmijala scenama u kojima Ornela glumi nju...

<p>U kazalištu Kerempuh ovih je dana predstavljen novi kazališni komad “Predsjednici&ca; (Pretposljednja večera)” koji govori o onima koji su dosad obnašali tu dužnost u Republici Hrvatskoj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ornela govori o predstavi 'Ja od jutra nisam stao'</strong></p><p><strong>Kolindu Grabar-Kitarović </strong>(52) uprizorila je <strong>Ornela Vištica</strong> (31) koja se, ako je suditi prema riječima bivše predsjednice, odlično snašla.</p><p>- Puno sam razmišljala o svakoj rečenici i radnji. Sve što me mučilo, nastojala sam dijalogom iskomunicirati s redateljem i kolegama. Naravno, htjela sam čuti i savjet od bivše predsjednice i njezinih suradnika koje mi je sama preporučila - pojašnjava nam Ornela.</p><p>Blaga trema je uvijek prisutna prije izlaska na scenu, ali ovoga puta je zaželjela samo da Grabar-Kitarović izdrži sjedenje s obzirom na nedavnu operaciju koju je imala te da se koji put i nasmije. Na pretpremijeru je došao i <strong>Stipe Mesić</strong> (85), kojeg je igrao <strong>Hrvoje Kečkeš</strong>.<strong> Ivu Josipovića</strong> (63) glumi<strong> Siniša Miletić</strong>, dok <strong>Josipa Broza Tita</strong> utjelovljuje <strong>Boris Svrtan</strong>, koji je uz <strong>Tarika Filipovića</strong> koji igra <strong>Franju Tuđmana</strong> scenarist predstave. Vištica nam je ispričala kako je na početku proba Tarik istaknuo da bi volio da sve prođe u mirnom tonu, bez povišenoga glasa. U takvoj atmosferi bilo je divno raditi.</p><p>- Imali smo normalan način komunikacije. S obzirom na to da smo zajedno na sceni cijelo vrijeme predstave, potrebna je velika koncentracija. Bilo je trenutaka kad smo se jedni drugima na probama znali srčano nasmijati, kad bismo prepoznali neku gestu ili naglasak svima poznat, sada se publika smije cijelo vrijeme, a mi držimo profesionalnost - kaže. Oni koji su pogledali čak i mali isječak predstave, ne mogu se oteti dojmu koliko je Ornela dobro “skinula” Kolindu. Za to je bilo potrebno puno truda i rada, a pazila je i na najsitnije detalje.</p><p>- To je moj posao, nema tu napora, uživala sam u stvaranju ove uloge. Pogledala sam sve videozapise, fotografije, negdje oko 500 tekstova sam pročitala prije nego što sam uopće krenula raditi na tekstu. Voljela sam i s gospođom Grabar-Kitarović razmijeniti mišljenje - ispričala nam je.</p><p>Iako se ona nije bavila modnim izričajem jer su za to zaduženi kostimografi, točnije Vedrana Rapić, kostime su šivali danima kako bi bili što vjerodostojniji. Oni koji se razumiju u materiju, tvrde da su obavili sjajan posao.</p><p>Upitali smo glumicu pribojava li se da će opet doći do “zaustavljanja svega” pa ni kazališta neće raditi:</p><p>- Moramo biti odgovorni i disciplinirani, meni to nije teško. Što se tiče kazališta, sve je pod kontrolom, nijednom nisam uspjela ući bez mjerenja temperature, publika ima maske, organizirano je gledalište, mjesta ispred i otraga su prazna, razmak se poštuje i u gledalištu. Vjerujem kako trebamo održati kazalište kako bi se ovo stanje u društvu, smijehom i pozitivom malo zaboravilo - priča. </p>