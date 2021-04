Dok holivudske dive progovaraju o homofobiji u Hollywoodu, a pop zvijezde marširaju za prava Azijata u New Yorku, u Hrvatskoj se ta pitanja potežu tek na posebne prilike. Najčešće kad za to postoji neki drugi povod. Incidenti se često guraju pod tepih i ne prijavljuju, a na govor mržnje odmahuje rukom te ga se pripisuje 'dječačkoj nezrelosti'.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ja stalno dobivam poruke neugodnog sadržaja od ljudi koji su zadojeni mržnjom. 'Dođi da ti stavim k* u usta pa ćeš vidjet da nisi lezba' - mi je jedna od dražih, no najdraža mi je ipak ona koju sam dobila od jedne vjernice, a glasi: - Dabog da te oteli talibani i izredali se na tebi jedan po jedan u du*e - ispričala nam je komičarka Marina Orsag (41).

No Marina nije sklona dramatizirati zbog toga, niti osuđivati one koji osuđuju nju. Ključ je, kaže, u nedostatku edukacije.

- Nedostaje edukacije i spolnog odgoja općenito. Dok god toga nema, klincima koji su gay neće biti lako. Uzmimo recimo moj primjer i jednu scenu koju sam doživjela dok još nisam ni sebi priznala svoju orijentaciju, ali sam je propitkivala. Moj tata je inače divan čovjek, ali jednom smo gledali televiziju zajedno i na ekranu je bila neka gay scena, na koju je on odreagirao sa 'fuj'. Sjećam se kako sam samoj sebi rekla: - Ček, ček, ček... pa nemrem ja biti to za kaj moj tata veli da je 'fuj'. Nema šanse. I to je to - klinci bez odgoja u školi, s roditeljima koji su staromodnih svjetonazora ne mogu priznati da su gay ni sebi, a kamo li ikome drugome jer misle da to nije normalno. A normalno je. I oduvijek je tu. Sjetite se samo stare Grčke - kaže Orsag.

Prema posljednjem istraživanju Zagreb Pridea, trgovi, ulice, škole, radna mjesta, ali i obiteljski domovi u Hrvatskoj nisu sigurni za LGBTIQ osobe. Nasilje je tamo doživjelo čak 6 od 10 ispitanih osoba, točnije 64%. Najčešća vrsta nasilja, bilo je verbalno zlostavljanje. Slijedili su ga neželjeni seksualni prijedlozi, neželjeno dodirivanje, prijetnje fizičkim nasiljem i praćenje, uhođenje i zastrašivanje

- Uzrok tome su institucionalna nebriga i imanentna strukturna homofobija ugrađena u sustav koji svjesno ili nesvjesno ne prepoznaje homofobiju. Primjera radi, u udžbenicima se za homoseksualnost koristi pojam 'neistraženo polje seksualnosti ili neuredno spolno ponašanje' - rekao nam je Franko Dota iz Zagreb Pridea, te dodao: - Čak 36 % ispitanika zbog toga prilagođava svoje ponašanje, odnosno skriva svoju orijentaciju ne bi li izbjeglo posljedice 'razotkrivanja'.

Inače, prema posljednjem istraživanju koje je proveo Eurobarometar, spadamo u 3 najmanje tolerantne države u EU po pitanju LGBT prava. Gore od nas su samo Slovačka i Rumunjska. Dok smo po pitanju rasizma ipak nešto tolerantniji. Našli smo se među 10 najtolerantnijih članica EU, barem kad su Romi posrijedi.

- Je to je istina. Ja nikad u svojih 68 godina koliko hodam po ovoj zemlji nisam osjetio nikakvu mržnju prema sebi - rekao nam je naš najpoznatiji Rom, Sead Hasanović (68) poznatiji kao Braco Cigan.

- Ali da... Hrvati su malo uštogljen narod. To im je zato jer se ne se**aju dovoljno. Vidite, mi imamo po osmero dece u familiji, a vi imate jedno, jedno i pol. Kak' ne bi bili uštogljeni kad se ne veselite kol'ko treba - našalio se Braco.

No situacija nije baš smiješna kad su posrijedi druge rase. Naime, trećina Hrvata ne bi voljela da im dijete bude u vezi sa crncem, a čak 22 posto ispitanika je odgovorilo da bi se osjećali neugodno da im je dijete u vezi sa Židovom. Još više je onih koji ne bi bili oduševljeni ljubavnom vezom svojeg djeteta s osobom iz Azije - njih je 29 posto. Usporedbe radi, europski prosjek je 13 posto.

Vjerovali ili ne, Hrvati imaju u problem i s budistima. Čak 27 posto ispitanika je izjavilo da se ne bi osjećalo ugodno da im dijete bude u ljubavnoj vezi s budistom, dok je europski prosjek 16 posto.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Rekla bih da postoji jedna raširena percepcija o Hrvatskoj kao ksenofobnoj zemlji, no čini mi se da je ta percepcija iskrivljena u korist jednog dijela populacije, odnosno da ignorira statistički jednako važan ili čak važniji dio populacije koji, prema rezultatima istraživanja, nema ništa protiv društvenih različitosti. Primjerice, podaci Eurobarometra pokazuju da Hrvatska stoji lošije od većine zapadnoeuropskih zemalja, ali bolje od mnogih zemalja srednje i (jugo)istočne Europe - rekla nam je doc. dr. sc. Vedrana Baričević s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Važno je, kaže Baričević, ne ustrajati na pretjeranom naglašavanju negativnih stavova jer to zapravo ide na ruku onima koji promoviraju 'politiku čvrste ruke' prema strancima i pravdaju to javnim mnijenjem.

- U Hrvatskoj postoji trend koji je vidljiv na globalnoj razini, a to je snažna sekuritizacija migracija, odnosno trend da se kroz politički i medijski diskurs imigracija promatra dominantno kao prijetnja. Usto, Hrvatska s velikim brojem zemalja srednje i (jugo)istočne Europe dijeli trend snažne nacionalizacije politike od 1990.-ih godina. Konačno, od zemlje s etničkim raznolikostima Hrvatska je postala nacionalno i etnički vrlo homogena zemlja - kaže Baričević.

POGLEDAJTE VIDEO:

Neka istraživanja pokazuju da je strah od stranaca veći tamo gdje je broj stranaca manji. Spomenuto istraživanje Eurobarometra pokazalo je, kaže Baričević, da se većina stanovnika Hrvatske sa strancima ne susreće uopće ili su susreti rijetki.

- U takvim uvjetima, gdje domaća populacija ima vrlo malo iskustva i susreta sa strancima, iskustva koja se posreduju putem medija i politike mogu biti posebno značajna. Jedno naše istraživanje pokazuje da većina ispitanika nedostatak iskustva sa strancima zamjenjuje predodžbama koje stječu iz medija odnosno od političkih elita ili drugih sugrađana koji također tako formiraju svoje stavove o strancima - zaključuje Baričević.