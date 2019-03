Osigurala noge na 6,5 milijardi kuna te je 'pregazila' Beatlese

Ne postoji zvučnik iz kojeg barem jednom nije zasvirala, već sada kultna božićna pjesma koja je izašla prije 25 godina, 'All I Want For Christmas Is You'. Na YouTubeu ima više od 540 milijuna pregleda, a danas autorica božićnog hita Mariah Carey slavi 49. rođendan.

Iako su ju često diskriminirali zbog boje kože jer joj je majka bila irskog podrijetla, a otac Afrikanac, Mariah je toliko željela uspjeti da ju niti najmanja prepreka nije mogla pokolebati. Tako je postala prva ženska pjevačica u povijesti koja je najdulje bila na vrhu Billboardove ljestvice, čak 60 tjedana. Po tom je pitanju 'prešišala' i Beatlese.

Foto: Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL

Od 128 nominacija za glazbene nagrade, osvojila ih 72, a po broju hitova koji su se našli na prvom mjestu glazbene ljestvice, bolja je i od kralja rock 'n' rolla, Elvisa Presleya. Njezina neto vrijednost za prošlu godinu bila je 3,4 milijardi kuna. Ipak, Mariah smatra kako su joj noge vrjednije od glasa.

- Glasnice sam osigurala na 230 milijuna kuna, a noge na 6,5 milijardi kuna, jer ako izgubim glas i dalje ću moći hodati, ali ako izgubim noge, više neću moći pjevati na pozornici - objasnila je Carey. Njene noge reklamirale su mnoga sredstva za depilaciju, a američki magazin im je čak dodijelio i nadimak - noge poput boginje.

Ime je dobila po najdražem filmu njezine majke u kojem glumi i Clint Eastwood (88), 'They Call the Wind Maria', samo što su njezini roditelji dodali 'h' na kraju koje se ne izgovara. Počela je pušiti sa svega 12 godina, ali je za pet godina prestala zbog pjevačke karijere.

- Priznajem da je pušenje imalo učinka na moje niske oktave i na tome mogu biti zahvala toj lošoj navici. Ali nikada ne bih pušila, to je otrov - komentirala je tada pjevačica. Uz to, majka joj je bila operna pjevačica koja joj je od malih nogu bila i mentorica te joj ne bi oprostila pušenje.

Foto: Pixsell/Profimedia

Pjevanju se u potpunosti posvetila kad je napunila 20 godina, a do tada se bavila raznim poslovima. Bila je hostesa, konobarica te pomoćnica u frizerskom salonu, a svugdje je ubrzo dobila otkaz jer je bila bezobrazna prema, pa, gotovo svima.

- Kada sam krenula u taj svijet slavnih, imala sam samo dvije haljine za izlaske, rozu i crnu - rekla je Mariah. Dolazila je iz siromašne i radničke obitelji te se oduvijek morala više truditi kako bi postigla ono što ima danas.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Njezin najveći idol i uzor je seks simbol Marlyn Monroe, čiji je automobil i kupila na aukciji za 4 milijuna kuna. Kada se prvi put udavala, namjerno je čekala da još jedna žena kojoj se divi prvo obavi svoje vjenčanje. Bila je to svadba princeze Dijane i princa Charlesa (70).

- Nikada nisam maštala o vjenčanju, nikada mi to nije bilo zanimljivo kao ostalim djevojčicama koje su maštale o tome. Zato sam čekala da vidim kako će izgledati njihova svadba da dobijem neke ideje - objasnila je pjevačica da bi na kraju doslovno sve iskopirala.

Foto: Instagram/Facebook/YouTube

Dekoracija, vjenčanica i torta, sve je moralo biti identično kao s vjenčanja princeze Dijane. Čak je dala tijaru, koja je bila generacijama u obitelji, preoblikovati kao bi izgledala kao ona koju je nosila Dijana.

Foto: Instagram/Facebook/YouTube

Godine 1993. udala se za glazbenog producenta Tommyja Mottolu (69), a rastali su se pet godina kasnije te nikada nisu imali djece. Mariah ga je kasnije opisala kao 'nepotreban teret' u njenom životu koji ju je tjerao da radi stvari koje nije htjela.

- Morala sam izlaziti isključivo u gay klubove jer je moj suprug bio užasno ljubomoran, bojao se da mi se drugi muškarci ne bi počeli upucavati - objasnila je nakon razvoda. Zbog njega je nakon dugo godina prestala biti vegetarijanka te je ponovno počela jesti meso.

Foto: /Press Association/PIXSELL

Samo tri godine nakon razvoda, Mariah je počela gubiti konce nad svojim životom. Dobila je živčani slom te je završila u psihijatrijskoj bolnici na liječenju. To joj je iskustvo, ističe, promijenilo pogled na život.

- Ne mogu uživati u slavi jer kroz život idem kao buldožer, teško je biti slavna osoba i ja nisam bila spremna na toliki stres - pojasnila je nakon izlaska iz bolnice. Tada je za nju krenulo jedno mirno razdoblje u kojem je morala isključivo paziti na svoje zdravlje. Tako je tek nakon deset godina od razvoda ponovno ušla u bračne vode.

Foto: Emmevi Photo/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Bili smo zaručeni pet dana i otišli se vjenčati kod matičara, nismo mogli čekati, silno smo htjeli djecu - izjavila je pjevačica. Udala se za Nicka Cannona (38) te su dobili dvoje djece, sedmogodišnje blizance Moroccana i Monroe. Rastali su se nakon šest godina braka.

- Nije mi žao što sam svoja dva anđela rodila nakon četrdesete, ne smeta mi što ću biti 'stara mama', zahvalna sam na onome što imam i što me čeka - komentirala je Mariah.

Foto: Instagram

Nakon Nicka, zaljubila se u australskog milijardera Jamesa Packera (51) koji su se zaručili poslije godinu dana veze, iako su još oboje bili službeno u braku. Prekinuli su zaruke par mjeseci nakon.

Foto: Instagram

Utjehu je, konačno, potražila u plesaču Bryanu Tanaki (35) kojeg je često angažirala za svoje glazbene spotove. Sada su u vezi dvije godine, ali zaruke još nisu na vidiku. Zajedno putuju svijetom te uživaju na egzotičnim destinacijama koje si, nakon 29 godina napornog pjevanja i pokoje uloge u filmu, Mariah napokon može priuštiti.

Pjevačica stalno ima problema s kilogramima te se često podvrgavala strogim dijetama da bi joj se kile ubrzo vratile natrag, i tako u krug.

Foto: Instagram

- Oduvijek sam bila bucka, volim jesti fine stvari i to me ubije. Ali nikada nisam, niti ne budem, koristila preparate za mršavljenje kao većina u Hollywoodu - objasnila je Mariah.